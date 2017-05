Na londonskem Offprintu tudi Galerija P74

Med drugim s katalogom Druga eksplozija - 90. leta

20. maj 2017 ob 12:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na londonskem sejmu umetnostnega založništva Offprint na povabilo organizatorja v teh dneh prvič sodeluje tudi ljubljanska Galerija P74. Poleg slovenskih produkcij knjig in publikacij umetnika predstavljajo v britanski prestolnici tudi katalog Druga eksplozija - 90. leta ter novo knjigo umetnika Devet tankov (in nekaj praznih strani).

Sejem Offprint, ki je namenjen neodvisnemu založništvu publikacij umetnika ter foto knjigam, poteka dvakrat letno v Londonu in Parizu in velja za eno najhitreje uveljavljajočih se tovrstnih prireditev. Letos se predstavlja več kot 30 neodvisnih in eksperimentalnih producentov, založnikov in samozaložnikov iz 16 držav, ki delujejo na področju sodobne umetnosti, fotografije in grafičnega oblikovanja. Ob sejmu organizator napoveduje bogat program spremljevalnih prireditev, delavnic in performansov.



Ob predstavitvi aktualne slovenske produkcije knjig in publikacij umetnika, Galerija P74 sodeluje tudi s katalogom Druga eksplozija - 90. leta, ki je izšel ob istoimenski razstavi o umetniški produkciji devetdesetih let v Sloveniji. Posebej bodo promovirali še novo knjigo umetnika Devet tankov (in nekaj praznih strani), ki je bila zasnovana ob razstavi Dokumenti Sao Paula Tadeja Pogačarja v Galeriji Škuc.



Poleti v Berlin, jeseni v New York

Galerija P74 kot edini mikrozaložnik knjig umetnika že desetletje sodeluje na mednarodnih sejmih knjig umetnika. Po julijskem londonskem sejmu v zavodu napovedujejo še udeležbo na sejmu Miss Read v Berlinu, septembra pa še na največjem sejmu umetniških knjig v New Yorku.

M. K.