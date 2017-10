Nagrada Kristine Brenkove slikanici brez besedila Ferdo, veliki ptič

Andreja Peklar je žirijo prepričala s podobami, ki ne potrebujejo besed

23. oktober 2017 ob 19:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nagrado Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico prejme Andreja Peklar, ki je prepričala s sporočilom o sprejemanju drugačnosti zgolj skozi podobe. Gre za izvrsten likovni dosežek, pri katerem besede niso potrebne, je menila žirija.

Slikanica, ki je izšla pri založbi KUD Sodobnost International, govori o velikem ptiču, ki živi v mestu in se dobro razume z meščani ter jim pomaga. Čeprav je Ferdo prevelik za okolje, v katerem živi, svoje drugačnosti sploh ne opazi. A nekega dne ga izženejo iz mesta, ker preutrujen po nesreči izpije vodo iz mestnega jezera. Na njegova dobra dela hitro pozabijo in Ferdo postane drugačen, izobčen in osamljen.

Avtorica Andreja Peklar je ob razglasitvi nagrade v Trubarjevi hiši literature povedala, da je Ferdo pravzaprav metafora. Želela je sporočiti, da se drugačnost, ki je včasih prepoznana kot pozitivna, hitro lahko sprevrže v nekaj negativnega. Avtorica nagrade ni pričakovala, a je je zelo vesela.

Po njenih pojasnilih zgodba, ker sloni le na podobah, nudi več možnosti za interpretacijo in odpira vrsto vprašanj: kdo je drugačen in zakaj? Ali imamo pravico nekoga označiti za drugačnega? Ali so neka dejanja, ki so za neko skupnost nesprejemljiva, tudi v resnici nesprejemljiva? Kdo je velik in kdo majhen? Kako popraviti napako?

Na vprašanje, kako slikanica brez besedila zadosti zakonitostim literarnega dela, je nagrajenka pojasnila, da mora imeti dobro zastavljen dramaturški lok. Avtor mora po njenih besedah razmišljati filmsko, da bo zgodba berljiva.

Kdo je bitje, ki zre v bralca?

Predsednik žirije Igor Saksida je ob utemeljitvi nagrade povedal, da naslovnikovo pozornost nagrajena slikanica pritegne že s svojo naslovnico, ki odpre prvo vprašanje: le kdo je bitje, ki s poudarjenim, široko odprtim očesom zre v "bralca"? "Z vsako ilustracijo znova se pojavljajo nova vprašanja," je poudaril.

Vse vprašanja, ki jih slikanica odpira, "bodo brez dvoma vabila mlade in odrasle naslovnike v svet svojevrstne, likovno izčiščene in sugestivne govorice podob, ob katerih besede morda sploh niso potrebne", je nadaljeval Saksida in nagrajeno slikanico označil za izvrstni likovni dosežek.

Za nagrado Kristine Brenkove so bile letos nominirane še slikanice Arsenije!, v kateri sta moči združila pisateljica Lucija Stepančič in ilustrator Damijan Stepančič, slikanica Lile Prap Radi štejemo in slikanica Dve želji, ki sta jo soustvarili pisateljica Helena Kraljič in ilustratorka Tina Dobrajc.

Dve posebni nagradi

Dvema nominiranima deloma je žirija podelila še posebni nagradi, in sicer slikanici Martin Krpan po besedilu Frana Levstika in z ilustracijami Hinka Smrekarja, ki je izšla ob stoletnici prve izdaje, je podelila nagrado za ohranjanje slikaniške dediščine. Slikanico Soči, nastali na podlagi dvogovora ilustratorja Damijana Stepančiča in klasične pesmi Simona Gregoriča, pa je nagradila za inovativno likovno interpretacijo klasike.

Nagrado za izvirno slikanico, ki se od leta 2013 imenuje nagrada Kristine Brenkove, vsako leto podeljujejo ob njenem rojstnem dnevu (rojena je bila 22. oktobra 1911). Lani je nagrado, ki jo podeljuje Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), prejela slikanica O kravi, ki je lajala v luno, v kateri sta moči združila pisateljica Ida Mlakar in ilustrator Peter Škerl.

G. K.