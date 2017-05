Nagrada Sodobnosti za najboljši esej Moniki Jerič, za kratko zgodbo Evi Perko

Podelili tudi nagrado za dvig bralne kulture

15. maj 2017 ob 20:45

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Revija Sodobnost je nagrado za najboljši esej namenila Hvalnici preprostemu in ljubezensko pismo zapletenemu Monike Jerič. Nagrado za kratko zgodbo Evi Perko, za dvig bralne kulture pa Maji Nagode Miklič in Gregorju Škrlju.

V svojevrstnem, skorajda pesniškem in nekoliko mističnem jezikovnem izrazu Monika Jerič "človeka premišljuje v njegovem izvornem položaju, še preden se je v njegovih očeh svet razklal na naravo in kulturo, na divjo silo in obrzdan razum", je v utemeljitvi nagrade za esej zapisala žirija v sestavi predsednice Alenke Urh ter članov Evalda Flisarja in Jožeta Horvata.

Navdihujoč se pri sufijski filozofski tradiciji, ki je bila podobno kot preostale vzhodnjaške filozofije v zahodni idejni arhitektoniki velikokrat zapostavljena, avtorica bralcu spretno približa drugačen pogled, drugačen odnos do sveta in svetega v njem. Z zanimivim pristopom k izbrani temi, ki ga opredeljuje opuščanje težnje po inventariziranju, kategoriziranju, popredmetenju in prilaščanju, se besedilo, kot so žiranti zapisali v obrazložitvi, približa ekstatični igri jezika in bralca tako opominja, da mora biti vse preprosto, toda ne bolj, kot mora biti.

Namesto romana - zgodba

Avtorica nagrajene kratke zgodbe Mati že ve Eva Perko je epistolarno formo času primerno ustrezno pomanjšala in tako smo "namesto romana dobili zgodbo, namesto pisem tekstovna telefonska sporočila in zapis telefonskih pogovorov", je zapisala žirija, ki so jo sestavljali predsednik Igor Bratož ter člana Diana Pungeršič in Rok Smrdelj.

Dialog, ki ga sporočila v zgodbi udejanjajo, je na trenutke vsakdanje strasten, včasih pričakovano vsakdanje povprečen. Vendar pa je zgodba, povedana brez klasičnega pripovedovalca in njegove perspektive, z minimalnimi sredstvi, kar se da prepričljiva, dramatičnost avtorica odločno in odlično stopnjuje do usodnega vrelišča, ko bralec lahko ugotovi le še to, da je prebral vešče zastavljeno in neskončno žalostno ljubezensko zgodbo, še piše v obrazložitvi nagrade za kratko zgodbo.

Spodbujanje veselja do branja

KUD Sodobnost International nagrado sončnica na rami, namenjeno spodbujanju veselja do branja in za dosežke na področju dviga bralne kulture, podeljuje tretje leto. Letos jo je žirija v sestavi predsednice Milene Mileve Blažić, Jane Bauer in Marijance Ajše Vižintin namenila knjižničarjema Maji Nagode Miklič z Osnovne šole Vita Kraigherja in Gregorju Škrlju z Osnovne šole Prule.

Nagradi za kratko zgodbo in esej revija Sodobnost od lani podeljuje samostojno; prej jo je podeljevala v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev. Nagrade so podelili v petek.

G. K.