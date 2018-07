Natečaj za nagrado modra ptica: tokrat iščejo še ne objavljen mladinski roman

Natečaj je razpisan šestič

25. julij 2018 ob 11:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Skupina Mladinska knjiga vabi avtorje in avtorice, da svoja še neobjavljena dela, ki spadajo v zvrst mladinskega romana, do 1. julija 2019 prijavijo na natečaj za književno nagrado modra ptica.

Znotraj mladinskega romana je natečaj odprt za vse žanre in vsebine. Natečaj je razpisan šestič, objavljen je dve leti pred podelitvijo nagrade.

Dolžina: največ 15 avtorskih pol

Na javnem natečaju za nagrado lahko sodelujejo avtorji in avtorice z neobjavljenimi deli, ki niso krajša od sedem in daljša od petnajstih avtorskih pol in so v izvirniku napisana v slovenskem jeziku. Delo, ki ga prijavljajo, ne sme sodelovati še v kakšnem drugem natečaju, so v sporočilu za javnost pojasnili pri Mladinski knjigi.

Avtorji in avtorice naj svoja dela pošljejo po elektronski pošti na naslov modraptica@mkz.si. Rok za oddajo besedila je 1. julij 2019.

10.000 evrov za najboljši roman

Strokovna komisija v sestavi Alenka Veler (predsednica), Aljoša Harlamov (namestnik predsednice), Irena Matko Lukan, Andrej Ilc, Bojan Švigelj, Matjaž Vračko in Tatjana Stojić (člani) bo prebrala vsa prispela dela in najboljšemu podelila nagrado v vrednosti 10.000 evrov bruto. Nagrada vključuje avtorski honorar do naklade 5.000 izvodov.

Nominiranci in zmagovalni roman bodo znani januarja 2020, nagrada pa bo podeljena ob izidu knjige v prvi polovici leta 2020.

Zvrst neobjavljenih del, ki jih avtorji lahko prijavijo na natečaj, določa strokovna komisija. Nazadnje so razpisali nagrado za zvrst roman za odrasle. Tako je bil zmagovalni roman petega natečaja kriminalni roman Mojce Širok Pogodba.

N. Š.