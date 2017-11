Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Hemingwayevo ustvarjanje so pogosto primerjali z deli še enega priznanega romanopisca, ki je ustvarjal v tistem času, Williama Faulknerja, s katerim sta prava antipoda. Hemingway je vseskozi pisal v jedrnatem in jasnem »novinarskem« slogu, ki je bil razumljiv širši množici bralcev, medtem ko je Faulkner slogovno izjemno zapleten in težko berljiv. Njuna dela pa se razlikujejo tudi tematsko, saj se Faulkner v svojih romanih osredotoča na zgodovino in sodobnost ameriškega Juga, medtem ko Hemingwayevo pripovedništvo izvira iz njegovih lastnih doživljajev in dogodkov, ki jim je bil priča tako v Evropi kot Afriki in Ameriki. Foto: AP Četrti zvezek pisem dokumentira obdobje, v katerem je Hemingway dokončeval zadnje popravke rokopisa Zbogom, orožje, romana, ki je kasneje pisatelju prinesel mednarodno slavo in postal njegova prva prodajna uspešnica. Foto: AP Dodaj v

Neobjavljena Hemingwayeva pisma razkrivajo odpor do zvezdništva

na živce mu je šla "nakladaška publiciteta"

1. november 2017 ob 16:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ernest Hemingway je živel tako, kot je pisal: tako v prozi kot v vsakodnevnem življenju so mu bili blizu lov, bikoborbe in pijača. A pisatelj je bil veliko bolj pazljiv v zvezi z razkrivanjem svoje zasebnosti, kot bi si morda mislili.

Veliki ameriški pisatelj je družinske člane in prijatelje pogosto prosil, naj nikomur ne razkrivajo osebnih podrobnosti iz njegovega življenja, o katerem je govoril kot o "odprti kanalizaciji", razkriva doslej neobjavljena Hemingwayeva korespondenca. V četrtem zvezku njegovih pisem (od 17), ki jih bo izdala založba Cambridge University Press, lahko beremo: "Če sploh hočem pisati, moram svoje zasebno življenje pustiti pred vrati". V nekem drugem pismu pove, da je založniku "prepovedal uporabo kakršnih koli osebnih podatkov, ker hočem, da se knjigo presoja kot fikcijo".

Jezen ultimat za založnika

Silno ga je zjezil kratki biografski sinopsis na hrbtni strani romana Sonce vzhaja in zahaja (The Sun Also Rises), mojstrovine o "izgubljeni generaciji", na kateri je prva svetovna vojna pustila globoke sledi. Pritožil se je založniku Maxwellu Perkinsu in zahteval, naj "pri priči umakne to biografsko SRANJE o meni z ovitka". Zagrozil jim je tudi, da - razen, če z ovitka umaknejo vse omembe pisateljevega služenja v vojski, prvega zakona, itd. - pri njih ne bo izdal nobene knjige več.

Pismo nadaljuje takole: "Nič ne koristi, da skušam svoje zasebno življenje držati ob strani in se izogniti nakladaški publiciteti, če se potem to širi z množično produkcijo." Založba je nemudoma uničila ovitke knjig, ki so Hemingwaya tako razjezili.

Svoji mami Grace je v pismu naročil: "Če te bo hotel kdo intervjujati v zvezi z mano, jim povej, da veš, da ne maram publicitete in da si mi obljubila, da ne boš odgovarjala na vprašanja o meni. Ničesar jim ne daj."

Četrti zvezek pisem dokumentira obdobje, v katerem je Hemingway dokončeval zadnje popravke rokopisa Zbogom, orožje, romana, ki je kasneje pisatelju prinesel mednarodno slavo in postal njegova prva prodajna uspešnica.

Naporna pisma oboževalcev

Iz pisma britanskemu pisatelju Hughu Walpolu lahko razberemo, kako se je po nenadnem uspehu spopadal z "obveznostmi" zvezdništva. V Hemingwayevih besedah: "Po tej knjigi sem prvič začel dobivati pisma od ljudi, ki so jo prebrali. Kaj naj bi v zvezi s tem naredil? Na vsa sem odgovoril - drugega pa nisem naredil. To je hudičeva služba: 20 minut ali pol ure porabim, da se jim zahvalim, da so pisali ... Se razjezijo, če jim ne odgovoriš? Ali se užalijo in ne kupijo nobene tvoje knjige več?"

A. J.