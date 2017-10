Nobelove nagrade za literaturo se veseli Kazuo Ishiguro

Nagrado bodo slovesno izročili 10. decembra

5. oktober 2017 ob 12:25,

zadnji poseg: 5. oktober 2017 ob 13:02

Stockholm - MMC RTV SLO

Letošnji prejemnik Nobelove nagrade za literaturo je britanski pisatelj japonskih korenin Kazuo Ishiguro, ki se je med drugim podpisal pod romane Ostanki dneva in Ne zapusti me nikdar.

Kot je v utemeljitvi zapisala švedska akademija, Ishiguro v romanih, ki jih odlikuje velika emocionalna moč, razkriva brezno, ki se skriva pod iluzornim občutkom povezanosti s svetom.

Ishiguro, ki se je pojavljal med imeni kandidatov, toda na stavnicah ni bilo visoko, se je rodil 8. novembra 1954 na Japonskem, pri njegovih petih letih pa se je družina preselila v Veliko Britanijo. Doslej se je podpisal pod osem romanov, piše pa tudi scenarije za filme in televizijo. V javnosti je najbolj znan po romanu Ostanki dneva (1989), po katerem je bil leta 1993 posnet tudi istoimenski film, v katerem sta zaigrala Anthony Hopkins in Emma Thompson. Za distopično delo Ne zapusti me nikdar je bil med drugim nominiran za nagrado booker, nagrado Arthurja C. Clarja, revija Time pa ga je razglasila za najboljši roman leta 2005. Kot so še sporočili z akademije, njegova dela najbolj povezujemo s pojmi, kot so spomini, čas in iluzije.

Njegov zadnji roman The Buried Giant, ki ga je izdal leta 2015, raziskuje povezavo spominov in pozabe, zgodovine in sedanjosti ter fantazije in realnosti.

Nagrado bo prejel 10. decembra

Po tem ko je bila lanska izbira švedske akademije - nobelovec je postal pevec Bob Dylan, ki je šele oktobra potem potrdil, da nagrado sprejema, decembrske slovesnosti pa se ni udeležil, temveč je nanjo poslal Patti Smith, ki je prebrala njegov govor-, naj bi bil po mnenju nekaterih letošnja izbira nagrajenca bolj "konvencionalna". Med imeni, ki so se sicer letos pojavili največkrat, so bili kenijski pisatelj Ngugi wa Thiong'o, sirski pesnik Adonis, izraelski pisatelj Amos Oz in Don DeLillo iz ZDA, kot možni dobitniki pa se omenjajo tudi kitajski pisatelj Yan Lianke, japonski pisatelj Haruki Murakami, ameriški pisatelj Philip Roth, italijanski pisatelj Claudio Magris ter literarna kritičarka in esejistka Margaret Atwood.

Seznama nominirancev za Nobelovo nagrado Švedska kraljeva akademija pred razglasitvijo nagrajenca ne objavi: ožji izbor pa postane javnosti dostopen šele 50 let pozneje.

Nobelovo nagrado za književnost dobitnikom že po tradiciji izročijo 10. decembra, na obletnico Nobelove smrti, v Stockholmu. Letos je vredna devet milijonov švedskih kron.

