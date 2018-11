Nomen est omen: Nekaj zelo zelo lepega je najbolje oblikovana knjiga knjižnega sejma

Na knjižnem sejmu podelili nagrade za najbolje oblikovane knjige in najboljšo poslovno knjigo

24. november 2018 ob 16:23

Ljubljana

Na knjižnem sejmu so podelili vrsto nagrad, predvsem v polju oblikovanja. Za najbolje oblikovano knjigo leta je obveljala Nekaj zelo zelo lepega Neže Maurer; ilustrirala in oblikovala jo je Barbara Ogrič Markež. Najboljša poslovna knjiga je postala Podjetniška država Mariane Mazzucato.

Nekaj zelo zelo lepega Neže Maurer, ki je izšla pod okriljem založbe Sanje, je žirijo prepričala soglasno.

"Gre za vrhunski izdelek, ki s svojo subtilno likovno govorico nagovarja bralca, diha z njim ter mu z vsako novo stranjo odpira nov pogled in novo doživetje. Preprosto, knjiga, pri kateri že na prvi strani vzdigneš obrvi, listaš naprej in listaš in listaš ... in se čarovnija ne neha. Slike se ujemajo z besedami, besede se ujemajo z barvami, barve se ujemajo z belino, belina se ujema z globokimi vdihi," je zapisala žirija.

In še: "Oblikovalka Barbara Ogrič Markež, ki je tudi avtorica ilustracij v knjigi, je z domiselno uporabo likovnih elementov, izbiro pisave, z menjavo različnih velikosti ustvarila ritem, napela neki imaginarni oblikovalski dramaturški lok, ki diha skupaj s poezijo," je me drugim zapisala žirija, ki so jo sestavljali predsednica Jasna Andrić, Žare Kerin in Maja Gspan.

Priložnostna kategorija Ivana Cankarja

Žirija ni mogla spregledati dejstva, da je letošnje leto zaznamovano z izdajami o Ivanu Cankarju, zato se je odločila, da vsem knjigam, ki so izšle kot počastitev pisatelju v zadnjih dveh letih, dodeli svojo kategorijo, poimenovano kar Ivan Cankar.

Nagrajena je bila zbirka Cankar v stripu (Moj lajf; ilustracije Tanja Komadina & Boštjan Gorenc - Pižama, Hlapec Jernej in pasja pravica; ilustracije Igor Šinkovec & Žiga X Gombač, Hlapci : Ko angeli omagajo; ilustracije Damijan Stepančič & Andrej Rozman - Roza). Projekt je delo založbe Škrateljc. Oblikovalka je bila Petra Černe Oven.

Nova je tudi kategorija knjiga kot objekt. Žirijo je prepričala Neja Tomšič s knjigo Opium Clippers (Opijske ladje), ki jo je oblikovala skupaj z Boštjanom Pavletičem. Knjiga je izšla pri založbi Rostfrei Publishing.

Najbolje oblikovana knjiga v kategoriji monografije in bibliofilske izdaje je fotografska knjiga Sanne Katainen Peace Dance (Ples miru) založbe The Angry Bat.

Najbolje oblikovana knjiga v kategoriji strip in karikatura je Ivan Cankar: podobe iz življenja avtorjev Zorana Smiljanića in Blaža Vurnika. Oblikovanje je delo Katje Kastelic. Založili so jo Muzeji in galerije mesta Ljubljana in Forum, knjiga pa je izšla kot posebna izdaja revije Stripburger.

Najbolje oblikovana poljudna knjiga je Novi Maribor - mesto v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja, avtorja sta Primož Premzl in Maja Godina Golija. Za oblikovanje je poskrbel Matjaž Wenzel, knjigo je izdal Umetniški kabinet Primož Premzl.

aNajbolje oblikovana knjiga v kategoriji književnosti – zbirke so Prišleki založbe LUD Literatura. Oblikovanje ovitkov je delo Zorana Pungerčarja.

Najbolje oblikovana knjiga v kategoriji poezije je Zbogom, fašisti Marka Tomaša. Knjigo, ki je izšla pri založbi Sanje, je oblikoval Radovan Jenko.

Najbolje oblikovana knjiga v kategoriji znanstvene in stvarne literature je delo Projekt: Nova Gorica Tomaža Vuge. Oblikovanje podpisuje Studiobotas. Knjiga je izšla pri ZRC SAZU.

Ob številnih oblikovalskih nagradah so na sejmu podelili še nagrado za najboljšo poslovno knjigo. Najboljša poslovna knjiga 2018 po izboru Združenja Manager in GZS-ja je Podjetniška država : Razkrinkavanje zmot o javnem in zasebnem sektorju avtorice Mariane Mazzucato, ki je izšla pri založbi Umco. "Knjiga vzbuja še kako potrebno debato o vlogi države pri stimulaciji gospodarske rasti, do katere pripeljejo dolgoletne inovacije. Do nedavnega je veljalo, da naj bi razmeroma pasivna država predvsem poskrbela za ugodno ekonomsko okolje, ostalo pa bo potem opravil podjetni zasebni sektor. Knjiga ovrže zmoto o nerodni, birokratski državi nasproti dinamičnemu, inovativnemu zasebnemu sektorju in ugotovi, da zasebni sektor najde pogum za investiranje šele potem, ko je podjetniška država že naredila tvegane investicije," je med drugim zapisala žirija v sestavi Marjana Lavrič Šulman, Tanja Blatnik, Zdravko Kafol, Diana Jecič, Enej Kirn, Saša Mrak in predsednik Anton Papež.

V ožji izbor sta se uvrstili še knjigi Hvalnica počasnosti Carla Honoreja in Ujetniki omrežij Alija Žerdina.

A. J.