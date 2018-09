Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Strokovni posvet je društvo pripravilo ob mednarodnem dnevu pismenosti in začetku Nacionalnega meseca skupnega branja. Foto: ARS Dodaj v

O družinski pismenosti nekoč in danes in drugi razmisleki o pomenu branja

Strokovni posvet Beremo skupaj

10. september 2018 ob 15:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ob mednarodnem dnevu pismenosti, ki smo ga zaznamovali konec preteklega tedna, in Nacionalnem mesecu branja je Bralno društvo Slovenija v Klubu Cankarjevega doma organiziralo nacionalni strokovni posvet Beremo skupaj. O branju in pismenosti razpravljajo od jutranjih ur, popoldne pa bo temi namenjena še okrogla miza z izbranimi gosti.

Strokovnjaki so na posvetu spregovorili o teoretičnih spoznanjih o pomenu pismenosti, predstavili osnutek Strategije za bralno pismenost, nekaj besed je bilo namenjenih tudi primerom dobre prakse. Uvodoma je zbrane nagovorila predsednica Bralnega društva Slovenija Savina Zwitter. Odmore pa so izkoristili za predstavitev Nacionalnega mesca skupnega branja, ki se je začel v soboto.

Na posvetu so med drugim spregovorili o družinski pismenosti nekoč in danes, spregovorili o do branja prijaznih občinah in predstavili predlog nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti.

Na okrogli mizi, ki se bo začela ob 16.20, bodo o nacionalnem mesecu skupnega branja in pomenu vzpostavitve nacionalne mreže za bralno pismenost in bralno kulturo spregovorili ministrica za izobraževanje, znanost in šport, ki opravlja tekoče posle, Maja Makovec Brenčič, minister za kulturo, ki opravlja tekoče posle, Tone Peršak, direktorica Javne agencije za knjigo RS Renata Zamida in predsednica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije Sabina Fras Popovič.

M. K.