50. mednarodnega srečanja pisateljev se udeležuje več kot 90 tujih gostov iz 40 držav. Častna gostja je Nobelova nagrajenka za mir Shirin Ebadi. Foto: BoBo Letos so se zbrani pisatelji odločili, da bodo svetovnemu kongresu predložili resolucije o jedrskem, kemičnem in biološkem orožju. Prav tako so se odločili za posebno izjavo o Balkanu in za pripravo posebne resolucije o Turčiji in o Palestincih. Foto: BoBo

Ob srečanju PEN: "Pisatelji morajo stopiti skupaj in uporabiti moč peresa"

19. april 2018 ob 10:03

Bled - MMC RTV SLO, STA

Pisatelji so se zbrali, da se borijo proti diskriminaciji, zatiranju in diktatorjem, je v svojem nagovoru ob odprtju 50. mednarodno srečanje pisateljev Pen na Bledu dejala častna gostj, Nobelova nagrajenka za mir Širin Ebadi. Vpliv pisateljev in združenja Pen je večji od vsakega orožja, je prepričana, zato številni voditelji držav ne marajo pisateljev in pesnikov, saj vedo, da jih ne morejo utišati.

Zbrane je ob odprtju nagovorila tudi predsednica Mednarodnega centra Pen Jennifer Clement, ki je spomnila, da so se pisatelji prvič zbrali na Bledu, da bi prispevali k miru, leta 1968. Že takrat so pomembno širili besedo miru. Sedaj pa se srečujejo že 50 let in mir še vedno ostaja ključna beseda in sanje.

Jubilejnega srečanja se udeležuje več kot 90 tujih gostov iz 40 držav. Pisatelje je na Bledu pozdravil tudi župan Janez Fajfar, ki je izpostavil, da vsi poslušamo pisatelje, zato imajo zelo pomembno vlogo. "Upam, da boste še naprej širili ideje miru po svetu," jih je pozval in izpostavil, da se na Bledu srečujejo tudi tisti, ki se sicer morda ne smejo srečati ali pa še danes ne smejo živeti v svojih državah.



Ifigenija Simonović: "Demokracija se začne pri ljudeh, ne predpisih"

Prizadevanjem za mir so bili posvečeni prvi dogodki letošnjega srečanja. Še pred večerno slovesnostjo sta potekala sestanek mrež iz balkanske, mediteranske in alpsko-jadranske regije ter sestanek Odbora pisatelji za mir Mednarodnega centra Pen. Delali so osnutke resolucij, ki jih bodo potrjevali na svetovnem kongresu. Resolucije zadevajo begunce, jedrsko orožje, taborišča za begunce in ohranjanje jezikov, ki po opozorilih predsednice Slovenskega centra PEN Ifigenije Simonović izginjajo skoraj tedensko.

"Zelo vroče debate so sprožili pogledi predstavnikov različnih Pen centrov na politiko svojih držav. Nekateri so ščitili svoje države, drugi pa so želeli protestirati proti svoji vladi," je dejala Ifigenija Simonović, ki je vodila srečanje treh mrež. Dodala je, da demokratičnim razpravam sledijo odločitve, kako oblikovati resolucije. "Prav pisatelji so najbolj individualnih ljudje, demokracija pa se začne pri ljudeh, ne v predpisih držav," je dejala.

Srečanje, ki prisluhne vsem

Blejsko srečanje je posebno, ker privablja pisatelje z vsega sveta, tudi iz držav, ki so sicer politično ali ideološko na nasprotnih bregovih. Ifigenija Simonović je spomnila, da so se že v času železne zavese na Bledu lahko srečevali ljudje iz Vzhoda in Zahoda. Sedaj pa gostijo znamenita srečanja med Ukrajinci in Rusi, Turki in Makedonci, Makedonci in Grki. "Še vedno imamo to diplomatsko pozicijo sredi Evrope, kjer prisluhnemo vsem in vsem damo možnost povedati svoje mnenje," je dejala.

Z resolucijami o jedrskem, kemičnem in biološkem orožju

To je potrdil tudi predsednik mirovnega odbora mednarodnega Pen Marjan Strojan. Po njegovih besedah je bil sredin sestanek pravzaprav skupščina mirovnega odbora, ki se na Bledu sestaja že pol stoletja. Letos so se odločili, da bodo svetovnemu kongresu predložili resolucije o jedrskem, kemičnem in biološkem orožju. Prav tako so se odločili za posebno izjavo o Balkanu in za pripravo posebne resolucije o Turčiji in o Palestincih.

M. K.