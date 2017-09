Od skandinavske kriminalke do psihoanalize boema: kaj bomo brali jeseni?

Štiri novosti slovenskih knjižnih založb

17. september 2017 ob 17:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Roman Kakor poti v megli, kriminalni roman Žeja, poučna knjiga o izumih 50 abstraktnih izumov ter slikanica Medved in klavir je četverica, ki je v jesenskih dneh obogatila police knjigarn na naših tleh.

Roman španskega pisatelja Joseja Morelle, naslovljen Kakor poti v megli, je izšel pri pri založbi Modrijan, pri Didakti je izšla nova knjiga kralja skandinavske kriminalke Joja Nesboja iz serije z glavnim junakom detektivom Harryjem Holom z naslovom Žeja, pri založbi Miš knjiga Tine Bilban 50 abstraktnih izumov in pri založbi Zala slikanica Medved in klavir Davida Litchfielda.

O življenju avstrijskega psihoanalitika Otta Grossa

Otto Gross, avstrijski boem, anarhist, utopični mislec in prezrt psihoanalitik, ki je v začetku 20. stoletja deloval tudi v sloviti komuni v švicarskem zdravilišču Monte Verita, je osrednji lik romana Kakor poti v megli. O njem želi scenarist Llerandi posneti dokumentarni film, zato obišče različna mesta, da bi sledil Grossovemu življenju, poiskal sorodnike in ljudi, ki so ga poznali, in na podlagi zbranega gradiva ustvaril film.

Skozi zgodbo se izrisujejo podobe časa, mnogih osebnosti in predvsem Grossa, od mučnega otroštva ob sadističnem očetu do njegove zgodnje smrti zaradi družbene izključenosti, telesne izčrpanosti in odvisnosti od mamil. Pred bralcem sta kompleksna zgodba, v junakovih mislih oblikovana tudi kot filmski prizori, in poglobljena podoba Evrope v drugi polovici 19. in prvi polovici 20. stoletja, so zapisali pri založbi. Knjigo je prevedel Ferdinand Miklavec.

Jose Morella, španski pesnik, pisatelj in prevajalec, se je v vrh španske književnosti povzpel s pesniško zbirko Boben luči (2001) ter romani Vampirjevo trpljenje (2005), Lastne zadeve (2009) in s pričujočim Kakor poti v megli (2016).

Glavni protagonist detektiv Harry Hole

Novodobna žrtev umora je samooklicana odvisnica od aplikacije za zmenke Tinder. Edina otipljiva sled - drobci rje in barve v njenih ranah - preiskovalce samo še bolj zmede. Čez dva dni se zgodi drugi umor: ženska enakih let, prav tako uporabnica Tinderja, pošastno podoben prizor. Načelnik policije se zaveda, da lahko primer reši samo en človek. Toda Harry Hole ne dela več v policiji. Ljubljeni ženski in sebi je obljubil, da se nikoli ne bo vrnil: še zlasti ne po zadnjem primeru, ko je ogrozil življenja bližnjih.

Pri teh umorih nekaj vzbudi njegovo pozornost - podrobnost, ki so jo preiskovalci spregledali. Harryju se zdi, kakor bi slišal glas moškega, ki ga je skušal pozabiti. In tako se Harry, navkljub zaobljubam in vsemu, kar postavlja na kocko, vrže na lov za postavo, ki ga preganja, za pošastjo, ki se mu je izmuznila, so vsebino knjige povzeli pri založbi. Prevod podpisujejo Maja Lihtenvalner, Primož Ponikvar in Polona Meglič.

Jo Nesbo je poznan kot eden najboljših piscev kriminalk na svetu. Njegovi romani z glavnim junakom detektivom Holom, katerih so po svetu prodali že več kot 36 milijonov, so dosegli uspeh tako v njegovi rodni Norveški kot tudi drugod po svetu.

Kako odgovoriti na vprašanja o abstraktnih pojmih

Pri raziskovanju, obvladovanju in opisovanju sveta nam pomagajo abstraktni izumi. Oblikovali smo jih skozi stoletja odkritij, danes pa našega sveta brez njih sploh ni - ženemo se za srečo, živimo v demokraciji, sestavljeni smo iz kvantov... A v vsakodnevnem življenju se s pomenom abstraktnih izumov le redko ukvarjamo - kaj pravzaprav so človek, čas ali svoboda? Knjiga poskuša čim bolj enostavno odgovoriti na ta vprašanja, so zapisali pri založbi.

Z udomačitvijo sveta s pomočjo abstraktnih izumov, ga mnogo bolje razumemo in lahko izumimo tudi vedno bolj kompleksne konkretne izume. V tej knjigi se ukvarjam s petdesetimi temeljnimi abstraktnimi izumi. S tistimi, ki so tako temeljni, da jih imamo po navadi za samoumevne in se z njimi redko ukvarjamo, pa čeprav brez njih naš vsakdanji svet, kot ga poznamo in v katerem se srečujemo, sploh ne obstaja, pa je v uvodu zapisala avtorica. Besedilo dopolnjujejo ilustracije Ivana Mitrevskega.

Tina Bilban se vse od študijskih let ukvarja s stičišči filozofije, literature in sodobne znanosti. Trenutno se ukvarja predvsem z analizo in kritiko prikazovanja znanosti v otroški in mladinski literaturi. Med drugim vodi projekt Skozi knjige k pogovoru o starosti, ki poteka pod okriljem Slovenske nacionalne komisije za Unesco.

Zgodba o slavi, prijateljih in sreči

Z odkritjem zavrženega klavirja v gozdu medved odkrije tudi svoj skriti talent. Odpre mu pot v svet glasbe, morda celo do slave ... Bo ob vsem blišču, ki se mu obeta, tudi srečen, so zapisali pri založbi. Medved in klavir je prva slikanica Davida Litchfielda, lani pa je prejela nagrado Waterstone za najlepšo ilustrirano knjigo. Litchfieldove čarobne ilustracije pričarajo spokojnost narave, natrpanost in trušč mesta, veličino glasbe ...

