Po letih prelaganja oktobra prihaja na police nova Pullmanova knjiga

V ospredju ostaja Lyra Belacqua

15. februar 2017 ob 11:50

London - MMC RTV SLO

Priljubljeni britanski pisatelj Philip Pullman, najbolj znan po trilogiji Njegova temna tvar, je po več letih prelaganja le napovedal izid nove trilogije. Prva knjiga bo na police prišla 19. oktobra.

Dogajanje prve knjige iz trilogije, ki jo je pisatelj naslovil The Book of Dust, bo postavljeno v London in Oxford, potekalo pa bo vzporedno z dogajanjem v trilogiji Njegova temna tvar. Četudi težko pričakovana knjiga še nima naslova, pa je že znano nekaj vsebinskih poudarkov. Tako naj bi se v prvih dveh knjigah vrnila glavna junakinja iz prve trilogije, Lyra Belacqua, in sicer sprva kot otrok, potem pa kot junakinja v obdobju 10 let po koncu Njegove temne tvari, trilogija pa bo vključevala tudi druge junake, ki jih Pullmanovi bralci že poznajo. "Tako bomo videli Lyro že kot dojenčka, v drugi knjigi pa že kot odraslo, ko ima 20 let," je razkril Pullman.

Za trilogijo je sicer dejal, da je v ospredje postavil boj med totalitarno organizacijo in ljudmi, ki si želijo svobode govora in misli.

Kot poroča Guardian, se da ob opisu knjige zlahka pomisliti na trenutno politično situacijo, kar pa založnik knjige David Fickling zavrača in opozarja bralce, naj ne povlečejo preveč vzporednic med novo knjigo in politično situacijo v Veliki Britaniji ali ZDA. "Mislim, da je knjiga zelo pomembna za ta trenutek, toda predvsem zaradi svojega načina pripovedovanja," je dejal in dodal, da bo knjiga odmevala predvsem na psihološki ravni. "Med tistimi, ki so najboljši in najbolj ustrezni, da nam povedo resnico o našem času, so tudi odlični pripovedovalci zgodb in Philip je gotovo eden izmed njih."

Kot poroča BBC, je Pullman že napisal dve od treh knjig nove trilogije, zdaj pa se intenzivno ukvarja z zadnjim delom.

Izjemen uspeh Njegove temne tvari

Trilogija Njegova temna tvar je že od prve knjige Severni sij leta 1995 velika knjižna uspešnica, za katere je Pullman prejel tudi številne nagrade. Kot navaja Guardian, so prodali več kot 17,5 milijona izvodov in jo prevedli v 40 jezikov, prenesli pa so jo tudi na filmska platna. V filmu Zlati kompas so leta 2007 zaigrali Nicole Kidman, Daniel Craig, Dakota Blue Richards in Sam Elliot, vendar pa je bil film veliko razočaranje, ki je zaradi izjemno drage produkcije, - film je stal več kot 180 milijonov dolarjev-, studio New Line Cinema skoraj spravil na kolena.

K. T.