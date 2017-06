Pred drevišnjo vzplamenitvijo kresnega ognja na Rožniku

Zvečer bo znan letošnji kresnikov nagrajenec

23. junij 2017 ob 11:28

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Od kriminalke in zgodovinske tematike do pripovedi, zaznamovanih z vprašanji posameznika – bera petih romanov, ki se drevi potegujejo za nagrado kresnik, je nedvomno precej raznovrstna.

V letošnjem naboru nominirancev so kar trije stari znanci kresnikovega izbora, in sicer Tadej Golob z romanom Jezero (založba Goga) ter Goran Vojnović z romanom Figa (Beletrina), hkrati pa sta oba tudi že na seznamu dobitnikov preteklih let. "Povratnik" je tudi Tomo Podstenšek, ki se mu je kresnik izmaknil pred štirimi leti, tokrat pa se zanj poteguje z delom Papir, kamen, škarje (Litera). Med nominirance sta se letos prvič uvrstila Mojca Kumerdej s Kronosovo žetvijo (Beletrina) in Gašper Kralj s prvencem Rok trajanja (Založba /*cf.).

Žirija je tokratne finaliste izbrala s seznama za leto 2016, na katerem je bilo več kot 110 romanov. Predsednik žirije Tone Smolej je prepričan, da teza, da pri nas izide preveč del, še vedno drži. Marsikaj kaže tudi slabo jezikovno podobo, še meni predsednik žirije. Sicer pa nagrado kresnik od leta 1991 za roman leta podeljuje časopisna družba Delo.

Nagrado kresnik za najboljši slovenski roman si je zamislil pisatelj Vlado Žabot in jo poimenoval po poganskem mitološkem bitju, ki se je najraje pokazalo takrat, ko je imelo sonce največjo moč. Prvič so jo podelili 23. junija 1991, ko jo je prejel Lojze Kovačič za roman Kristalni časi - leta 2004 jo je nato dobil še enkrat posthumno, in sicer za roman Otroške stvari.



Ko truplo skali zimsko idilo

Tadej Golob, ki velja za raznovrstnega pisatelja, je prejel kresnika leta 2010 za roman Svinjske nogice. Letos je v tekmi njegovo Jezero, kriminalka, ustvarjena po skandinavskem vzoru, a postavljena v slovenski podalpski svet. Prizorišče je namreč zimski Bohinj, kjer razigrana družba praznuje novo leto, nakar se v enem od pritokov Save Bohinjke znajde žensko truplo brez glave. Golob je ob uvrstitvi med nominirance povedal, da je Jezero napisal, ker ga je zanimalo, ali zna izdelati kriminalko. In tudi zato, ker gre za enega najbolj popularnih žanrov po svetu, je še dodal.

Tretji roman, tretja nominacija

Goran Vojnović se lahko ponaša z dejstvom, da je kresnika dobil za oba pretekla romana Čefurji raus! (2009) in Jugoslavija, moja dežela (2013). In tudi s svojim tretjim romanom Figa, zgodbo treh generacij neke družine na geografskem prostoru bivše države, je v igri za nagrado. Avtor sam je delo označil za drugačen, tišji roman. Po pisanju časnika Delo pa Vojnović v romanu Figa - podobno kot v svojih prvih dveh romanesknih delih - tematizira vprašanje meja med ljudmi in narodi nekdanje skupne države po njenem krvavem razpadu, le da je težišče izrazito premaknjeno v intimno dramo.

Ko postanejo mladostne iluzije stvar preteklosti

Po oceni Dela je roman Papir, kamen, škarje Toma Podstenška lucidno motrenje atmosfere, ki danes prevladuje pri nas. Avtor v ospredje postavlja frustracije, večno nezadovoljstvo, predvsem pa občutek brezizhodnosti in nekakšne depresije na kolektivni ravni. Prvoosebni roman predstavlja osnovnošolskega učitelja geografije, ki je ujet v prazen eksistencialni prostor poznih srednjih let, ko so mladostne iluzije minile, sedanjost prazna in monotona, prihodnost pa se zdi še bolj siva. S tem se je dotaknil aktualne tematike iskanja smisla v materialno prenasičenem, a duhovno izpraznjenem svetu, je povedal avtor o svojem delu.

16. stoletje na današnjih slovenskih tleh

V romanu Kronosova žetev, za katerega je Mojca Kumerdej letos prejela že nagrado Prešernovega sklada, se razgrinja zgodovinsko obdobje konca 16. stoletja v deželah na območju današnje Slovenije. Po oceni Dela z izmenjavanjem vpogledov ali perspektiv na življenje tistega časa govori o minevanju, ponavljanju in tudi naši politični sodobnosti, pri tem ne manjka ironije in humorja, ki sta značilna za avtorico. Roman vsebinsko, strukturno in jezikovno kompleksen, pa pravi sama avtorica o svojem delu.

Okus po kriminalki, ki to ni

Roman Gašperja Kralja, pomenljivo naslovljen Rok trajanja, je zgodba o umiranju, ki se prevrne v besnilo preganjavice. "Imena protagonista bralec ne izve, je pa natančno mogoče izvedeti, kaj počne. Njegov poklic je paliativni oskrbovalec, človek, ki namesto svojcev skrbi za umirajoče. Pride na dom, piše dnevnik, izvaja vizite. In ima zmedo v glavi," je o prvencu avtorja, ki živi v Kataloniji, zapisal časnik. Roman vsebuje nekatere poteze, s katerimi sem ter tja potegne na kriminalko, vendar to ni, pa je povedal Kralj o svojem prvencu.

Žiriji predseduje Tone Smolej, profesor z oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Drugi člani pa so še pisateljica in literarna kritičarka Tina Vrščaj, pesnica in novinarka kulturne redakcije nacionalnega radia Tina Kozin ter Alen Albin Širca, asistent na omenjenem oddelku Filozofske fakultete, ki je novi član.

Pregled preteklih "prižigalcev kresu"

Kot prvi je leta 1991 kresnika prejel Lojze Kovačič za roman Kristalni časi (DZS), leta 2004 pa so mu kresnika poselili še posthumno, in sicer za roman Otroške stvari (Beletrina). Po dvakrat je poleg Kovačiča in Vojnovića med dobitnike zapisan tudi Feri Lainšček, in sicer za romana Namesto koga roža cveti (1992) in Muriša (2007). Po trikrat sta bila nagrajena Drago Jančar in Andrej E. Skubic, prvi za romane Zvenenje v glavi (1999), Katarina, pav in jezuit (2001) ter To noč sem jo videl (2011), drugi pa za Grenki med (2000), Koliko si moja (2012) in Samo pridi domov (2015).

Po enega kresnika pa imajo v žepu Miloš Mikeln, Andrej Hieng, Tone Perčič, Berta Bojetu, Vlado Žabot, Zoran Hočevar, Katarina Marinčič, Rudi Šeligo, Alojz Rebula, Milan Dekleva, Štefan Kardoš, Tadej Golob, Davorin Lenko in z romanom Otroštvo lanski nagrajenec Miha Mazzini.

Dobitnika bodo razglasili drevi na sami podelitvi po klavzuri oziroma zadnjem soočenju mnenj v Cankarjevi sobi na Rožniku. Lavreat bo prejel denarno nagrado in prižgal tradicionalni kresni ogenj pred cerkvijo.

