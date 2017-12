Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Renato Zamido (1980) je na podlagi izvedenega javnega natečaja Javne agencije za knjigo RS (Jak) za delovno mesto direktorice, ki je bil objavljen 1. septembra, predlagal svet agencije. Funkcijo bo nastopila s prvim dnevom prihodnjega leta. Foto: Val 202/Jože Suhadolnik Del slovenske delegacije na letošnjem sejmu v Frankfurtu: Renata Zamida (Jak), državna sekretarka ministrstva za kulturo Damjana Pečnik, minister za kulturo Tone Peršak in slovenski veleposlanik v Nemčiji Franci But. Foto: Ministrstvo za kulturo Slovenski nastop v Frankfurtu bo potrjen s podpisom pogodbe 21. februarja 2018 v Sloveniji, so sporočili z Javne agencije za knjigo RS (Jak), ki bedi nad organizacijsko-izvedbeno platjo projekta. Foto: EPA Renata Zamida bo na čelu Jaka zamenjala Aleša Novaka, ki bo s 1. januarjem 2018 nastopil mesto umetniškega direktorja Borštnikovega srečanja. Foto: BoBo Sorodne novice Slovenija častna gostja frankfurtskega knjižnega sejma v letu 2022 Aleš Novak na čelu Borštnikovega srečanja Dodaj v

Renata Zamida z novim letom na čelo javne agencije za knjigo

Na mesto direktorice jo je predlagal svet agencije

13. december 2017 ob 16:29

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

S prvim dnem prihodnjega leta bo mesto direktorice Javne agencije za knjigo RS (Jak) nastopila Renata Zamida, in sicer za obdobje petih let.

Renata Zamida, po izobrazbi univerzitetna diplomirana filozofinja in splošna jezikoslovka ter univerzitetna diplomirana novinarka, bo na tej funkciji zamenjala Aleša Novaka, ki ga je vlada na njegovo željo predčasno razrešila z mesta direktorja Jak, saj bo prav tako s 1. januarjem 2018 nastopil mesto umetniškega direktorja Festivala Borštnikovego srečanje.

Kot so še sporočili z vladnega urada za komuniciranje, je Zamido na podlagi izvedenega javnega natečaja Jaka za delovno mesto direktorja javne agencije, ki je bil objavljen 1. septembra, predlagal svet agencije.

Novoimenovana direktorica povedala za STA si pri delu na Jaku želi relevantnih partnerjev v dialogu - "močnega založniškega in knjigotrškega združenja, pisateljskega, ilustratorskega in prevajalskega ceha, saj le vzajemna podpora in priznavanje kredibilnosti in strokovnosti lahko prineseta pozitivne rezultate na ravni kulturne politike".

Zagovarja tudi samostojnost in strokovnost delovanja agencije kot neodvisnega telesa. "Le kot tako ima smoter in potencial tudi za nadaljnji razvoj, ki presega zgolj osnovni obstoj ali kontinuiteto dela".

Pomembnost spodbudnega okolja za založništvo

Po njenih besedah je cikel štiriletnega in dvoletnega sofinanciranja producentov v teku, za naslednje obdobje pa bo pomembno ne le stabilno, ampak tudi spodbudno okolje za založništvo in za celotno knjižno verigo. Trudila se bo za optimizacijo ukrepov in z njimi povezanih postopkov na področju sofinanciranja, je še dejala.

"Dialog s producenti in ustvarjalci knjižnih in kulturnih vsebin lahko še bolj poveže ideje, želje in načrte posameznih prijaviteljev v skupno strategijo, ki bi lahko prinesla rezultat, ki si ga želimo vsi - poleg kakovostne knjižne produkcije tudi njeno široko dostopnost, osveščene in k nakupu knjig motivirane bralce, s čim manjšim deležem nebralcev med nami," je poudarila Zamida.

Krepitev vidnosti in kompetenc

Ob tem kot eno od prednostnih nalog prepoznava krepitev vidnosti in dostopnosti slovenske knjižne ustvarjalnosti v mednarodnem prostoru in krepitev kompetenc domačih producentov na tem področju.

"S tem so povezani tudi ukrepi, ki so vključeni v operativne programe kohezijskih politik in jih nameravamo realizirati v naslednjih letih. V prihajajočem mandatu nas čaka nekaj ključnih preizkusov na mednarodnem parketu, temeljni kamen za to bo zagotovo nastop Slovenije kot države, častne gostje na knjižnem sejmu v Frankfurtu leta 2022," je sklenila Renata Zamida.

Zasluge za Slovenijo, gostjo frankfurtskega sejma

Kandidatka je bila pred zaposlitvijo na Jaku kot koordinatorica projekta Slovenija, država gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu vodja sektorja za mednarodno sodelovanje, mednarodni marketing in avtorske pravice pri zavodu za založniško dejavnost Beletrina.

Tudi vloga pri Slovenskam knjižnem sejmu

Renata Zamida je bila tudi vodja programskega sklopa Mednarodno sodelovanje pri Slovenskem knjižnem sejmu. Ob dobrem poznavanju področja knjige v Sloveniji in prepričljivi viziji razvoja je v svojem programu dela opredelila tudi konkretne naloge delovanja, ki temeljijo na realnih ciljih, so še sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

