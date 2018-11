Roddy Doyle je Slovenijo tokrat obiskal drugič, prvič jo je leta 1996 ob izidu slovenskega prevoda romana Paddy Clarke, ha, ha, ha. Foto: Založba Zala Irski pisatelj poleg knjig in filmskih scenarijev piše tudi drame. Foto: Reuters V slovenščino so prevedene tri Doylove knjige, v prevodu Tine Mahkota je nazadnje izšel mladinski roman Super! Foto: Založba Zala Pisatelj Roddy Doyle je Slovenijo obiskal v sklopu 34. Slovenskega knjižnega sejma. Foto: Založba Zala Dodaj v

Roddy Doyle o novem življenju svojih likov, pritisku zaradi Družine in črnem psu depresije

Riba po imenu Sharon danes v Slovenski kinoteki

23. november 2018 ob 16:16

Irski pisatelj Roddy Doyle se spominja, kakšnega pritiska je bil v 90. letih deležen po izidu romana Ženska, ki se je zaletela v vrata. Zaradi zgodbe o irski družini, v kateri prevladujta alkoholizem in nasilje, je postal tema cerkvenih pridig in dobival celo grožnje s smrtjo. A irska družba se je od tedaj močno spremenila in če bi serijo (po kateri je nastala knjiga) predstavili danes, seveda ne bi bilo takega odziva, razmišlja pisatelj, gost 34. Slovenskega knjižnega sejma.

Roman, ki ga je v slovenščino prevedla Tina Mahkota, popisuje nasilje v irski družini v času, ko razveza zakona ni bila mogoča in ko je bilo družbeno sprejemljivo, da ženske padajo po stopnicah in se zaletavajo v vrata. Roman je nastal po scenariju za televizijsko serijo za BBC z naslovom Družina, ki je na Irskem močno odmevala, v 90. letih pa ga je predvajala tudi RTV Slovenija.

Glavna protagonistka je po desetletju znova zaživela v romanu z naslovom Paula Spencer. Kot je povedal pisatelj, ga je zanimalo, kako bi Paula Spencer, ki sicer živi le v njegovi domišljiji, po desetih letih živela v drugačni Irski in v drugačnih okoliščinah. Zato je napisal knjigo, v kateri si je uredila življenje in prenehala piti.

Pisatelj sicer likom iz svojih knjig pogosto vlije novo življenje v kakšni svoji drugi knjigi, vendar takšne usode ne namerava nameniti Paddyju iz romana Paddy Clarke, ha, ha, ha, ki je bil pravzaprav razlog za njegov prvi obisk Slovenije. Prvič je slovenske bralce pozdravil leta 1996 ob izidu slovenskega prevoda omenjenega romana, ki ga je prav tako prevedla Tina Mahkota. Kot je povedala na četrtkovem pogovoru s pisateljem, je bil roman njeno prvo srečanje z Doylom.

Kot razlaga pisatelj, je roman o Paddyju navdihnilo njegovo otroštvo, poleg tega je tedaj prvič postal oče. Želel pa je tudi napisati nekaj drugačnega od tega, kar je napisal do tedaj. Pripovedovalec v knjigi je desetletni Paddy, ki s starši in mlajšim bratom ter sestrama živi v delavskem predmestju Dublina. Ker je med pisanjem še drugič postal oče, poleg tega je bil učitelj, je imel zelo skopo odmerjen čas za pisanje. Posledica tega je veliko zelo kratkih epizod v knjigi. Veliko je tudi popravljal in brisal, a kot pravi, je tak njegov način pisanja.

Ko se po Dublinu klati črni pes depresije

V slovenščino so prevedene tri Doylove knjige, nazadnje je letos v prevodu Tine Mahkota izšel mladinski roman Super! Doyle, ki se tudi v knjigah za mlade občasno loti resnih tem, v njem obravnava depresijo. Knjiga Super! pripoveduje o Glorii in Rayu, ki bi rada pomagala stricu Benu. Ta je zadnje čase ves potrt, saj ga je v kremplje dobil črni pes depresije, kot še mnoge odrasle v Dublinu. Kmalu se jima pridružijo še drugi otroci in živali iz dublinskega živalskega vrta ter galebi in skupaj jim uspe pregnati črnega psa depresije.

Riba po imenu Sharon

Poleg knjig in filmskih scenarijev obsegajo Doylov opus tudi dramska dela. Najnovejša gledališka uprizoritev po njegovem delu je priredba romana The Snapper. Po besedah Tine Mahkota je Doyle najprej napisal roman, nato scenarij za film, ta bo danes predvajan v Slovenski kinoteki (slovenski prevod filma je Riba po imenu Sharon), drama pa je bila v Dublinu premierno uprizorjena pred kratkim.

Irski pisatelj je tudi soustanovitelj centra Fighting Words, kjer znani pisatelji opogumljajo dublinske mlade, da lahko brez zadržkov ustvarjalo svoje zgodbe. Pravi, da delujejo že desetletje in imajo centre po vsej Irski. Kljub obilici dela pa sam še vedno enkrat tedensko vodi svojo skupino.

