"Sir Salman", večni talec Satanskih stihov, slavi 70 let

V slovenščino je prevedenih več del Salmana Rushdieja. Poleg romanov Satanski stihi in Otroci polnoči še romani Tla po njenimi nogami, Klovn Šalimar in Mavrov poslednji vzdih, delo Luka in ogenj življenja ter zbirki kratke proze Vzhod, zahod ter Harun in morje zgodb. Foto: Reuters