Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Lila Prap, s pravim imenom Lilijana Praprotnik Zupančič, se je za umetniško ime odločila, ker so tuji založniki le s težavo izgovarjali njeno ime. Njene knjige za otroke so namreč silno priljubljene v tujini, na primer na Japonskem. Foto: BoBo Kot se je po razglasitvi na račun plošč v Levstikovih arkadah pošalil Pregl, ga veseli, da "bo čvrsta podlaga, na kateri stoji njegovo rodno mesto". Sicer pa so mu, kot je povedal, izkušnje s šolarji pokazale, da mladim humor bistveno bolj ustreza kot žalost. Foto: BoBo Molitvica za mamo, Molitvica za očala, Molitvica na stopnicah, Molitvica za toplo cev, Molitvica za pospravljeno mizo, Molitvica pod klopjo in Molitvica na obisku – Peter Svetina je zložil sedem prikupnih molitvic za najmlajše. Foto: Mladinska knjiga Tanja Komadina ustvarja predvsem na področju ilustracije in stripa; redno objavlja v revijah Ciciban in Cicido. Na fotografiji je ena izmed njenih ilustracij za Gospo s klobukom, upokojeno učiteljico šivanja, ki se odpravi na dogodivščino. Foto: Mladinska knjiga Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slavko Pregl in Lila Prap v panteonu Levstikovih nagrajencev

Nagrado Mladinska knjiga podeljuje že od leta 1949

6. junij 2017 ob 13:53

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Levstikovo nagrado za življenjsko delo letos prejmeta pisatelj Slavko Pregl in ilustratorka Lila Prap. Mladinska literata sta tako dobila svoji plošči pod Levstikovimi arkadami pred knjigarno Konzorcij.

Nagrado za izvirno leposlovno delo za 2017 prejme pesnik in pisatelj Peter Svetina za knjigo Molitvice s stopnic, za ilustracijo pa Tanja Komadina za podobe v knjigi Gospa s klobukom Maše Ogrizek. Levstikove nagrade podeljuje založba Mladinska knjiga.

Dopoldanski razglasitvi nagrajencev v knjigarni Konzorcij je sledilo odkritje plošč v Levstikovih arkadah, posvečenih letošnjima dobitnikoma nagrade za življenjsko delo. Slavnostna podelitev nagrad bo zvečer na vrtu Gostilne Pri Koširju.

Slavko Pregl: domač v svetu "mulcev"

Kot piše v utemeljitvi nagrade, Pregl, ki ustvarja že več kot 40 let, sodi med klasike sodobne slovenske mladinske in otroške književnosti. Njegova prva knjiga Odprava zelenega zmaja (1976) je skoraj ponarodela, po njej so posneli tudi televizijsko nadaljevanko.

Njegov opus je obsežen in žanrsko ter tematsko raznolik, čeprav piše predvsem realistično prozo iz vsakdanjega mestnega življenja otrok, mladostnikov in odraslih. Nekatere kratke zgodbe vsebujejo tudi pravljične elemente. V vseh njegovih delih je zaznati vedrino, radoživost in humor in tudi globoko etičnost.

Bralca s svojim mojstrstvom in dobrim poznavanjem otrok in mulcev, pa tudi odraslih popelje v svet, ki mu je domač. Poln je igrivosti in drobnih vsakdanjih konfliktov in dilem. Kljub nesrečnim dogodkom ta svet ni brezizhoden in ni brez svetlobe, prav nasprotno, Preglova literatura bralcu daje moč in upanje, da je mogoče zaživeti v sožitju, piše v utemeljitvi nagrade.

Kot se je po razglasitvi na račun plošč v Levstikovih arkadah pošalil Pregl, ga veseli, da "bo čvrsta podlaga, na kateri stoji njegovo rodno mesto". Sicer pa so mu, kot je povedal, izkušnje s šolarji pokazale, da mladim humor bistveno bolj ustreza kot žalost. Zato jim skuša odpirati pogled, da se skozi vse težave in žalosti da prebiti z vedrim pogledom na svet.

Male živali, ki so obredle že ves svet

Lila Prap je vsestranska ustvarjalka in umetnica, ki svoja dela sama načrtuje, piše besedila, slika podobe in vse skupaj oblikuje v končno obliko knjige.

Navidezna enostavnost forme v njenih delih je do zadnjega detajla premišljen proces - od kompozicije, risbe do nanosa barvnih kred. Barvni prah žari v polnem sijaju in vibrira do otipljivega občutka materije. To so močne slike v knjigah, polnih humorja in navihanosti, katerih kakovost je opažena in cenjena tako pri nas kot onstran meja, piše v utemeljitvi.

Prejela je številne nagrade, o izjemnosti njenega dela pričajo tudi prevodi njenih knjig v tuje jezike. V slovenskem likovnem in oblikovalskem prostoru pa si utira popolnoma samosvojo, izvirno pot, ki tradicionalne estetske vrednote korenito razširja in odločilno bogati, še piše v utemeljitvi.

Najprej je risala akvarele, a so se ji zdeli, z lastnimi besedami, "tako malo megleni". Potem je poskusila z akrili. Ko pa se je enkrat igrala s kredami, je videla, da na črnem papirju zelo sijejo. Narisala je nekaj likov, tudi pikapolonico, in tako je nastala ideja za prvo knjigo Male živali.

Pesniška zbirka Petra Svetine prinaša drobne molitvice, ki jih izreka otrok. Vezane so predvsem na njegove najbližje in porojene iz konkretnih okoliščin. V njih bralec dejansko začuti moč otrokovih želja, ki razkrivajo, kaj je zanj pomembno, kaj se mu plete po glavi, kakšni so njegovi strahovi in kakšne skrbi. Poezija v tej drobni knjižici je večplastna, intenzivna in udarna, so zapisali v utemeljitvi.

O ilustracijah Tanja Komadina pa so zapisali, da likovni jezik nagovarja bralca z izjemno toplino. Risarsko, oblikovno in slogovno odlično izpeljane ilustracije so podprte s pestrostjo in blagodejno skladnostjo barv, ki v iskreni, humorni likovni pripovedi izvrstno osvetljujejo in nadgrajujejo izvirno besedilo.

A. J.