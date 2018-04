Slovenski dnevi knjige letos o prepletu književnosti in filma

Za mlade bo Miha Hočevar pripravil scenaristično delavnico

18. april 2018 ob 08:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Letošnja izdaja Slovenskih dnevov knjiga, vseslovenskega literarnega festivala, v ospredje postavlja stičišča slovenske književnosti in slovenskega filma. Osrednji gost festivala bo madžarski režiser Ferenc Török.

V okviru festivala bodo v Kinu Komuna in Slovenski kinoteki projekcije izbranih filmov, ki jim bodo sledili pogovori, v Atriju Pošte, kjer bo danes odprtje, pa bo tudi založniški sejem. O sinergijah med filmskimi in literarnimi ustvarjalci bo govor na več pogovorih, četrtkova okrogla miza v Narodni galeriji pa bo namenjena razpravi o avtorskih pravicah.

Kot je povedala predsednica programskega odbora pisateljica Gabriela Babnik, so izbrali kustose, ti pa so izbrali filme, ki so nastali po literarnih predlogah. Na ogled bodo (vsi dogodki in projekcije filmov so brezplačni) filmi Distorzija, Operacija Cartier, Slovenka, Pojdi z mano, Lahko noč, gospodična, Hudodelci, Veselica, Čefurji, raus, Panika, Sedmina, Karpopotnik, Sreča na vrvici in Tistega lepega dne.

Osrednji gost festivala bo madžarski režiser Ferenc Török, režiser večkrat nagrajenega filma 1945, ki se mu bo na pogovoru po projekciji filma pridružil tudi avtor literarne predloge Gabor T. Szanto.

Organizatorji, Društvo slovenskih pisateljev s partnerji, pripravlja tudi pester otroški in mladinski program. Članica programskega odbora, mladinska pisateljica Janja Vidmar je med dogodki za mlade izpostavila ulični performans Cankar v stripu na Čopovi ulici pred Atrijem Pošte in scenaristično delavnico, ki jo bo vodil režiser in scenarist Miha Hočevar.

23. festival bo v Ljubljani potekal do nedelje, segel pa bo tudi v druga slovenska mesta in čez mejo, v Monošter, Potrno in Trst.

K. T.