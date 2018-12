Izbrani avtor bo nagrado prejel za določeno literarno področje, ki ga je Cankar mojstrsko obvladoval, le enkrat. Prvo četverico lavreatov bomo dobili v letu 2020. Foto: BoBo Po besedah Ifigenije Simonović bo nagrada podprla kakovostne slovenske avtorje in raven literature dvignila vsaj "do Cankarjevih gležnjev". Foto: BoBo Dodaj v

Slovenski literarni prostor bo bogatejši za Cankarjevo nagrado

Nagrada za literarne žanre, v katerih je Cankar blestel

3. december 2018 ob 16:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predstavniki Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Slovenskega centra PEN, Univerze v Ljubljani in Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU so v Cankarjevem domu podpisali pismo o nameri, v katerem so se zavezali k ustanovitvi Cankarjeve nagrade. To bodo od leta 2020 podeljevali za pripovedništvo, dramatiko, liriko in esejistiko.

Pismo o nameri so podpisali podpredsednik SAZU Peter Štih, predsednica Slovenskega centra PEN Ifigenija Simonović, prorektor Univerze v Ljubljani profesor Boštjan Botas Kenda in direktor Znanstvenoraziskovalnega centra (ZRC) SAZU Oto Luthar.

Nagrada bo sestavljena iz treh delov: diplome, pisne obrazložitve in denarnega dela, za katerega sredstva še iščejo. Izbrani avtor bo nagrado prejel za določeno literarno področje, ki ga je Cankar mojstrsko obvladoval, le enkrat. Če pa se bo izkazal na drugem, lahko teoretično v svojem življenju dobi štiri, je na predstavitvi nagrade povedala članica upravnega odbora za nagrado Alojzija Zupan Sosič.

V upravnem odboru so poleg predstavnice Univerze v Ljubljani še Niko Grafenauer (SAZU), Marko Golja (Slovenski center PEN) in Marijan Dović (ZRC SAZU).

Še dve leti do prve podelitve

Razpis za nagrado organizatorji napovedujejo za prihodnje leto oziroma za Cankarjev rojstni dan - 10. maj, nagrado pa naj bi prvič podelili točno leto dni pozneje. Dela bo ocenjevala petčlanska žirija, ki bo nekaj dni pred razglasitvijo nagrajenca sporočila imena treh do desetih nominirancev.

Po besedah Ifigenije Simonović bo nagrada podprla kakovostne slovenske avtorje in raven literature dvignila vsaj "do Cankarjevih gležnjev".

Štih si želi, da bi nagrada ob podpori mecenov zaživela kot ena osrednjih nagrad na področju literature, Luthar pa je izpostavil njeno posebnost oziroma ustanovitelje - štiri osrednje akademske in kulturne ustanove.

Ustanovitelji iščejo še petega partnerja, ki bo poskrbel za finančni del nagrade.

A. J.