Smo doslej narobe datirali Hamleta?

Zanimivo je, kako se tisti najbolj znameniti Hamletov stavek iz 1. prizora 3. dejanja bere in sliši v različnih prevodih in interpretacijah: Al' biti al' ne biti je vprašanje (Šauperl), Biti ne biti? - to je zdaj vprašanje (Cankar), Biti, ne biti: to je tu vprašanje (Župančič), Biti ali ne biti, le za to gre (Moder), Biti ali ne biti, je vprašanje (Jesih, Fišer). In da šele dvajset let beremo in poslušamo, da "se svet maje", kajti pred tem je bil "čas iz sklepa spahnjen". Foto: Reuters