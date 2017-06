Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Revija Rolling Stone je singel Stan uvrstila na 296. mesto lestvice 500 najboljših pesmi vseh časov. Foto: YouTube

"Stan", obsedenec iz Eminemove pesmi, je zdaj slovarska beseda

Oxfordski slovar spremlja trende v pogovornem jeziku

4. junij 2017 ob 10:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Dear Slim, I wrote you, but you still ain't callin'..." Kdor je odraščal na prelomu stoletja, zna najbrž še vedno odrapati vsaj del Eminemovega antologijskega singla Stan. Po njegovi zaslugi danes beseda "stan" danes v angleščini pomeni obsedenega oboževalca - zdaj tudi uradno.

Eminem je na svoj sloviti album The Marshall Mathers LP iz leta 2000 uvrstil skladbo Stan, ki nm je v refrenu prvič predstavila tudi pevko Dido. Pesem pripoveduje tragično zgodbo o oboževalcu Stanleyu, ki je obseden z raperjem; ker se mu zdi, da mu idol ne namenja dovolj pozornosti, mu piše besno pismo, v katerem se izkaže, da je ubil svojo nosečo punco in nato z njenim truplom v prtljažniku zapeljal z mostu.

V sklepni kitici pesmi raper, torej Eminem, ki z zamudo odgovarja na pismo nekega oboževalca, podrobnosti iz pisma poveže z drobci poročil o grozljivem umoru in ugotovi, seveda, da ima pred seboj korespondenco zloglasnega Stana."Come to think about it, his name was... it was you."

Po novem je beseda "stan" dobila mesto tudi v Oxfordskem angleškem slovarju.

Slovarske eminence so legitimirale besedo, ki v pogovorni angleščini že vrsto let pomeni "obsedenega oboževalca" (čeprav praviloma z manj morilskimi težnjami kot Stan iz pesmi). Novi Oxfordski slovar samostalnik opredeljuje kot "preveč gorečega ali obsedenega oboževalca določenega zvezdnika". Primer rabe je zgovoren: "Ima milijon stanov, ki so obsedeni z njim in ga imajo za raperskega boga."

Besedo se da uporabljati tudi kot glagol, npr. "I Stan for Katy Perry", nor sem na Katy Perry.

Tokrat seveda ni prvič, da se je popkulturna skovanka prebila v uradno besedišče. Oxfordski slovar prepozna tudi besedice "cray" (vpeljal jo je Kanye West), vseprisotni YOLO (Drake) in "bootylicious", ki je seveda zasluga Beyonce.

A. J.