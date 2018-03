Tibetanski književnik naj bi bil po treh letih kitajskega zapora končno na prostosti

Mineva deset let od velikih protestov proti kitajski nadoblasti

25. marec 2018 ob 15:04

Peking - MMC RTV SLO

Tibetanski pisatelj in pesnik Šokjang, ki je bil na Kitajskem obsojen na tri leta zapora zaradi "napeljevanja k separatizmu", naj bi bil od nedavnega na prostosti. Vendar so iz Mednarodnega PEN-a sporočili, da naj bi bil še zmeraj pod strogim nadzorom oblasti.

Tibetanski književnik in bloger Druklo, ki uporablja umetniško ime Šokjang (Shokjang), je bil aretiran maja 2015. Do tega je najverjetneje privedla objava njegovega eseja na družbenem omrežju WeChat. V tem svojem besedilu je pisal o vse večji prisotnosti kitajskih varnostnih sil v avtonomni pokrajini Tibet. Leto dni po aretaciji so nato Šokjanga obsodili na tri leta zapora.

Strah pred kritiki kitajske cenzure

"Kitajska vlada se še prav posebej boji pisateljev in intelektualcev, ki kritizirajo cenzuro," je dejala Nadine Baumann, direktorica Tibetanske pobude Nemčije, ki si prizadeva za pridobitev pravice do samoodločbe tibetanskega prebivalstva in za zaščito človekovih pravic.

Kljub domnevni izpustitvi Šokjanga v preteklem tednu ostajajo Tibetanska pobuda Nemčije in druge skupine za človekove pravice še zmeraj zaskrbljene. Pravzaprav še ni bilo niti uradno potrjeno, da je bil pisatelj sploh izpuščen iz zapora. "Nobene zanesljive informacije o njegovem zdravju še niso bile uradno objavljene, pa tudi ne kakšna njegova [nedavna] fotografija," je povedala Regula Venske, predsednica nemškega PEN-a.

Deseta obletnica tibetanskih nemirov

"To je zelo nenavadno in nakazuje, da so njegova družina in prijatelji pod strogim nadzorom," pa je za Deutsche Welle povedala tiskovna predstavnica Tibetanske pobude Nemčije Alicia Barreda Perez. Natanko deset let po tibetanskih nemirih, ko je prišlo do vrste izgredov, ki so se začeli z nenasilnimi demonstracijami pod vodstvom budističnih menihov marca 2008, so kitajske oblasti trenutno zelo stroge, je še dejala Perezova.

Protesti, na katerih je sodeloval tudi Šokjang, so v letu 2008 vzniknili ob 49. obletnici kitajske zasedbe te gorate himalajske pokrajine, ti pa so se kljub prisotnosti policije sprevrgli v nasilne izgrede. Šlo je za največje proteste proti kitajskim oblastem v Tibetu v zadnjih treh desetletjih, potem ko so konec 80. let preteklega stoletja oblasti v tej pokrajini uvedle izredne razmere, da bi zatrle protikitajske proteste.

Duhovni vodja Tibetancev dalajlama, ki že od leta 1959 živi v izgnanstvu v Indiji, je kitajske oblasti takrat pozval, da se vzdržijo nasilja in naj se z dialogom končno posvetijo dolgotrajnemu nezadovoljstvu tibetanskega ljudstva. Svojim rojakom pa je svetoval, naj se med protesti ne zatekajo k nasilju.

Izid Šokjangove zbirke v nemščini

Ravno v preteklem tednu je v Nemčiji izšla zbirka esejev, člankov in poezije, ki jih je Šokjang napisal še pred aretacijo. Zbirka je izšla v nemškem jeziku pod naslovom Für Freiheit bereue ich nichts (slov. Za svobodo ne obžalujem ničesar). V okviru nedavnega knjižnega sejma v Leipzigu so organizirali branje teh Šokjangovih besedil, v katerih je kritiziral kitajsko politiko glede Tibeta.

P. G.