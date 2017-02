Tom Hanks iz Hollywooda na knjižne police

Pohvali se lahko že z objavo v New Yorkerju

22. februar 2017 ob 10:07

Los Angeles - MMC RTV SLO

Oskarjevec Tom Hanks je sedel za pisalni stroj (da, prav ste prebrali) in napisal zbirko 17 kratkih zgodb, vse na temo njegove ljubezni do teh "predpotopnih" naprav.

60-letni Hanks je, poleg tega da je eden največjih hollywoodskih zvezdnikov svoje generacije, ki je nastopil v filmih, kot so Philadelphia, Forrest Gump, Romanca v Seattlu, tudi velik ljubitelj pisalnih strojev, zato izbira tematike njegove prve knjižne izdaje niti ne preseneča.

Že leta 2014 je igralec naklonjenost tem vse redkeje videnim pisateljskim pripomočkom, ki, kot se je izrazil, "na papirju puščajo trajne sledi domišljije", izkazal z razvojem aplikacije Hanx Writer. Ta digitalni generaciji omogoča ustvarjanje zapisov, ki so videti, kot da so natipkani na teh predhodnikih računalnikov, in je v trgovini iTunes postala prava uspešnica.

Brez počitka celo na počitnicah

Prelomni trenutek za prihodnost knjige pa je bila objava prve Hanksove zgodbe v New Yorkerju, kjer so kariero začenjali mnogi veliki avtorji. Alan Bean Plus Four je pripoved o štirih prijateljih, ki se v lastni režiji odpravijo na Luno, pritegnila je pozornost glavnega urednika pri založbi Alfred A. Knopf, Sonnyja Mehte. Ostalo je zgodovina.

Hanks, ki je zgodbe za knjigo začel pisati leta 2015, je o prihajajoči izdaji povedal: "V dveh letih, odkar pišem te zgodbe, sem snemal filme v New Yorku, Berlinu, Budimpešti in Atlanti in pisal sem v vseh teh krajih. Pisal sem v hotelih med medijskimi turnejami. Pisal sem na počitnicah. Pisal sem na letalih, doma, v pisarni. Ko sem dejansko lahko imel ustaljen urnik in se ga držal, sem pisal ob dopoldnevih med deveto in eno."

Knjigo so za prevode odkupili že v sedmih državah, med njimi sta tudi velikanska trga Brazilije in Kitajske. Spremljala jo bo avdioknjiga, ki jo bo, seveda, bral kar igralec sam.

A. K.