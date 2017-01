Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Festival Tolstoj, iskalec resnice bo do aprila osvetljeval Tolstojevo literaturo in njegov svetovni nazor. Foto: Cankarjev dom Ruski pisatelj, zgodovinar, avtor številnih biografij dr. Pavel Basinski bo 11. januarja ob 18.00 spregovoril o zgodnjem obdobju Tolstoja, ko ta še ni bil pisatelj in filozof. Gre namreč za ključno obodbje ta razumevanje Tolstojeve biografije in njegovega poznega obdobja. Foto: Cankarjev dom Lev Nikolajevič Tolstoj (1828-1910) se je s svojimi velikimi romani zapisal med najimenitnejša imena literarne zgodovine. Foto: Cankarjev dom Poleg velikih romanesknih del je Tolstoj pisal tudi kratke zgodbice za otroke, ki jih bo obiskovalcem približala pripovedovalka Anja Štefan ob glasbeni spremljavi Alekseja Ermakova in Nataše Ermakove. Foto: Cankarjev dom Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tri mesece Tolstoja - kaj nam lahko književnik pove danes

Festival Tolstoj, iskalec resnice v Cankarjevem fomu

6. januar 2017 ob 17:19

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Cankarjevem domu prve mesece novega leta posvečajo enemu največjih romanopiscev vseh časov Levu Nikolajeviču Tolstoju. V ospredju bo koprodukcijska uprizoritev Vojna in mir, ob tej pa bodo ruskega literarnega velikana z več zornih kotov osvetljevali razstava, predavanja in drugi dogodki.

Tolstojevo delo bodo domači in tuji poznavalci osvetljevali na nizu predavanj, na katerem bodo med drugim skušali odgovoriti na vprašanje, kaj nam lahko Tolstoj pove danes. Na ogled bosta tudi dve razstavi, s Tolstojevim delom pa bodo na glasbeno-pripovedovalski predstavi seznanili tudi otroke.

Festival Tolstoj, iskalec resnice se bo začel v sredo z odprtjem razstave, ki bo do 24. marca v preddverju Cankarjevega doma osvetljevala Tolstojevo literaturo in njegov svetovni nazor. Postavitev, ki jo je zasnovala Jasna Andrić, bo osvetlila Tolstojevo življenje in delo. Razstava poleg pisateljevih fotografskih portretov predstavlja tudi ambient njegovega bivališča v Jasni Poljani.

Razstavljeni bodo portreti pisateljevih prednikov, ki so postali prototipi njegovih likov, pisalna miza in črnilnik ter legendaren usnjeni kavč, na katerem so se rodili pisatelj, njegovi bratje in sestra ter njegovih 13 otrok in dva vnuka. Med eksponati bo tudi stoletija stara stoječa ura z nihalom. Obiskovalci bodo lahko pogledali v obsežno knjižnico, rokopise njegovih knjig, vključno z romanoma Vojna in mir in Ana Karenina, ter lastnoročno podpisane dokumente in pisma. Razstavo so pripravili z Ruskim centrom v Ljubljani, gradivo pa sta posodila Tolstojev Državni spominski in naravni rezervat Muzej-posestvo na Jasni Poljani ter Državni muzej L. N. Tolstoja.

Zgodnje življenjske izkušnje kot vir pisateljevega svetovnega nazora

V sredo bo tudi predavanje ruskega pisatelja in literarnega kritika Pavla Basinskega, ki je zaslovel z dokumentarnim romanom Lev Tolstoj: Pobeg iz raja. Med drugim bo spregovoril o zgodnji biografiji Tolstoja kot viru njegovega svetovnega nazora.

Tolstoj za otroke

V nedeljo, 15. januarja, bodo premierno uprizorili glasbeno-pripovedovalsko predstavo Tolstojeve povestice, namenjena otrokom, starejšim od štirih let. Tolstoja bo mladim obiskovalcem približala pripovedovalka Anja Štefan ob glasbeni spremljavi Alekseja Ermakova in Nataše Ermakove.

Nova interpretacija literarne klasike

Osrednji dogodek festivala bo velika koprodukcija SNG Drama Ljubljana, Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL) in CD Vojna in mir v režiji Silvia Purcareteja, ki si jo bo mogoče ogledati med 20. januarjem in 13. marcem. Po režiserjevih besedah ne gre za preprosto prevajanje romanesknega v gledališki jezik, pač pa za na novo izumljeni način interpretacije zgodbe.

Osem predavanj Svetlane Slapšak

V torek, 17. januarja se bo začel niz osmih predavanj antropologinje Svetlane Slapšak, ki je cikel naslovila Osvobojen bremena vrednot, med 25. januarjem in 3. marcem pa bodo potekali večeri s Carmen L. Oven, ki bo gostila različne goste.

Sredi februarja bo v sklopu festivala v Cankarjevem domu gostoval profesor ruske književnosti na ženevski univerzi in na pariški Sorboni Michèle Aucouturier s predavanjem En Tolstoj ali dva, pet dni pozneje pa še profesorico in poznavalko Tolstojevega dela Lubo Jurgenson, ki je predavanje naslovila Sodobnost Tolstoja. V sklopu festivala bodo gostili še tematsko razstavo z naslovom Vojna in www: Kurdi v Siriji in pletnja omrežja.

M. K.