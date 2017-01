Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! John Berger (1926-2017). Foto: EPA Zbirka esejev Načini gledanja je v slovenščini izšla pri založbi Emanat v prevodu Katje Grabnar. Foto: Emanat John Berger se je rodil 5. novembra 1926 v Londonu, vendar je mnoga leta živel v Franciji, kjer je v ponedeljek tudi umrl. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umrl je John Berger, umetnostni kritik in Bookerjev nagrajenec, ki nas je učil, kako gledati

Bookerjev nagrajenec in avtor knjige Načini gledanja

3. januar 2017 ob 09:36

Pariz - MMC RTV SLO

V starosti 91. let se je poslovil John Berger, umetnostni zgodovinar in kritik, slikar in romanopisec ter Bookerjev nagrajenec leta 1972, ki je veljal za vizionarskega pisca.

Berger je Bookerjevo nagrado in nagrado James Tait Black Memorial prejel za roman G., ki je leta 1973 izšel tudi v slovenskem prevodu Janka Modra. Svojo pot je pravzaprav začel kot slikar in je v 40. letih minulega stoletja razstavljal v več londonskih galerijah, pa tudi kasneje ni opustil slikanja.

Njegov romaneskni prvenec A Painter of Our Time je izšel leta 1958, leta 2008 pa se je njegov roman From A to X uvrstil na razširjen seznam Bookerjevih nagrajencev.

O sodobni vizualni kulturi

Njegova knjiga Načini gledanja velja za eno najvplivnejših in tudi najbolj navdihujočih del o umetnosti. Gre za zbirko esejev, ki je izšla leta 1972 pri založbi Penguin books, posneta je bila tudi BBC-jeva televizijska serija v režiji Mikea Dibba, pogosto pa je tudi obvezno študijsko gradivo.

John Berger v svojih esejih predlaga način, kako razumeti tradicijo in uživati z očmi sodobnosti. "Načini gledanja je učbenik, priročnik in nepogrešljivo branje za vse tiste, ki si želijo razumeti razmerja med biološkimi, estetskimi in kulturološkimi aspekti vizualne recepcije, ter za vse tiste, ki si želijo ob pomoči Bergerjeve poglobljene analize ponovno premisliti kulturno zgodovino gledanega in videnega," so zapisali pri založbi Emanat, pri kateri je knjiga izšla v prevodu Katje Grabnar.

V svojem delu Načini gledanja se je v veliki meri opiral na kultni esej Walterja Benjamina iz leta 1935, naslovljen Umetnina v času, ko jo je mogoče tehnično reproducirati. Susan Sontag je Johna Bergerja nekoč označila za edinstvenega v njegovi sposobnosti, da poveže "usmerjanje pozornosti na čutni svet" z "imperativi zavesti".

Umik od spon britanske tradicije

Leta 1974 se je preselil v kmečko skupnost v Haute Savoir, osnovano v francoskih Alpah, od koder je še zmeraj uperjal svoje kritične puščice v globalizacijo. V zadnjih letih se je preselil v Antony, predmestje Pariza. Berger je do konca ostal marksist, vnet kritik kapitalizma, kar je izrazil tudi v enem svojih zadnjih intervjujev, ko je bilo govora tudi o Brexitu.

P. G.