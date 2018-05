Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Tom Wolfe (1931-2018). Foto: EPA Po Wolfovi največji uspešnici The Bonfire of the Vanities (Kres ničevosti) je Brian De Palma leta 1990 posnel istoimenski film. Foto: IMDb Tom Wolfe je bil znan tudi po svoji klasični beli šik opravi. Foto: EPA Dodaj v

Umrl je Tom Wolfe, eden izmed pionirjev novega žurnalizma

Novinar in književnik se je poslovil v 88. letu starosti

15. maj 2018 ob 19:06

New York - MMC RTV SLO

Poslovil se je ameriški novinar in književnik Tom Wolfe, najbolj znan po svojem prvem fiktivnem romanu Kres ničevosti, ki ga nekateri navajajo kot osrednji roman 80. let preteklega stoletja.

Tom Wolfe velja za enega izmed pionirjev novega žurnalizma, pri katerem je pripoved zasnovana na avtorjevi udeležbi v dogajanju in posledični prvoosebni pripovedni perspektivi. Med druga znana imena te usmeritve spadajo še Hunter S. Thompson, Norman Mailer in Truman Capote.

Pečanje s Keseyjevimi Merry Pranksters

Leta 1931 v Richmondu v ameriški zvezni državi Virginii rojeni Wolfe je v 50. letih preteklega stoletja svojo poklicno pot začel kot poročevalec pri lokalnem časopisu. Že v naslednjem desetletju mu je slavo prinesla knjiga The Electric Kool-Aid Acid Test, v kateri se dogajanje vrti okoli skupine mladih, ki s pisanim avtobusom, poimenovanim Further, potuje po ZDA in uživa LSD. Šlo je za Merry Pranksters, na čelu katerih je bil Ken Kesey, sicer avtor knjige Let nad kukavičjim gnezdom.

Čeprav je Wolfe pripadal gibanju novega žurnalizma, pa po lastnih besedah sam nikoli ni vzel LSD-ja. "Najverjetneje sem v preteklosti res dajal tak vtis, vendar ga nisem vzel. Imel sem občutek, da bi bilo bistveno prenevarno tvegati – oni pa niso poskušali pritiskati name," je pred dvema letoma povedal v intervjuju za Telegraph.

Nasini astronavti in ZDA 80. let

Leta 1979 je sledila kritiško čislana in odmevna knjiga The Right Stuff (Pravi fantje) o skupini astronavtov, ki so bili del Nasinega projekta Mercury, torej prvega programa vesoljskih odprav s človeško posadko ZDA. Štiri leta pozneje je po tej knjigi Philip Kaufman posnel še istoimenski film, ki je sicer bil finančno neuspešen, vendar pa je bil deležen osmih oskarjevskih nominacij, pri čemer je štiri kipce tudi osvojil.

Največja Wolfova prodajna uspešnica, satirična črna komedija The Bonfire of the Vanities (Kres ničevosti), je izšla leta 1987, ki se vrti okoli tem ambicij, rasizma, družbene razslojenosti, politike in pohlepa. Roman je bil deležen tudi kritiške hvale, tri leta po izidu pa je Brian De Palma po njem posnel istoimenski film, v katerem so v osrednjih vlogah igrali Tom Hanks, Bruce Willis, Melanie Griffith in Morgan Freeman. Film, za katerega je po Wolfovi knjigi scenarij napisal Michael Cristofer, pa kljub zvezdniški zasedbi ni bil uspešen ne pri kritikih ne v kinodvoranah.

Sicer sta znani tudi dve Wolfovi zbirki člankov in esejev, naslovljeni Radical Chic & Mau-Mauing the Flak Catchers in The Kandy-Kolored Tangerine-Flake Streamline Baby.

Odšel je mož v belem

Tom Wolfe, znan tudi po svoji klasični beli šik opravi, je umrl v mestu New York, torej tam, kjer je živel zadnjega pol stoletja, je za New York Times potrdila njegova agentka Lynn Nesbit in sporočila še, da so ga hospitalizirali zaradi okužbe. Za seboj je pustil ženo Shelio in njuna otroka Alexandro in Tommyja.

P. G.