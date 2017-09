Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Objavil je celo serijo knjig o novejši hrvaški zgodovini, pri čemer se je še posebej zavzemal, da bi se enkrat že nehalo v politične namene manipulirati s številom žrtev, ter da bi se izrazilo sočutje do vseh žrtev enako, ne glede na nacionalnost ali vero. Foto: MMC RTV SLO Goldstein je bil med drugim nekaj časa tudi predsednik sveta spominskega parka Jasenovac. Foto: Reuters Nedavno je bila v slovenščino prevedena Goldsteinova biografija jugoslovanskega predsednika Josipa Broza, ki jo je napisal skupaj s sinom Ivom. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V 90. letu starosti se je poslovil slavni hrvaški zgodovinar Slavko Goldstein

Nedavno v slovenščini izšla njegova biografija o Josipu Brozu

14. september 2017 ob 18:21

Zagreb - MMC RTV SLO

Priznani publicist, zgodovinar in eden najpronicljivejših hrvaških intelektualcev Slavko Goldstein je umrl v Zagrebu star 89 let. Nedavno je v slovenščini izšla njegova biografija Josipa Broza Tita.

Goldstein se je rodil leta 1928 v judovski družini staršema Ivu in Leji ravno ko so bili na potovanju v Sarajevu. Relativno srečno otroštvo je preživel v domačem Karlovcu, potem pa je prišla 2. sv. vojna in ustaše so prijele njegovega očeta, medtem ko je njemu uspelo pobegniti in znašel se je v Bačkem Kovačevacu. Že leta 1942 se je nato znašel v partizanih, konec vojne pa dočakal kot partizanski poročnik. Številni člani njegove bližnje in širše družine so med vojno končali v koncentracijskih taboriščih, od koder se niso nikoli vrnili, je poročal hrvaški časopis Jutranji.

Po vojni je Goldstein nekaj časa živel v Izraelu, nato pa v Zagrebu študiral književnost in filozofijo. Po končanem študiju se je zaposlil kot novinar, delal pa je tudi v Jadran filmu, ter bil urednik časopisa Vjesnik in eden od ustanoviteljev tednika Vjesnik u srijedu.

Skupaj z bratom je konec 80-ih let začel prvo iniciativo za nastanek Hrvaške socialno-liberalne stranke (HSLS), prve hrvaške politične stranke, kateri je na začetku tudi predsedoval. Za njim je stranko prevzel Dražen Budiša. Goldstein je bil tudi predsednik judovske skupnosti v Zagrebu, nekaj časa pa tudi svetovalec hrvaškega premierja Zorana Milanovića ter predsednik sveta spominskega parka Jasenovac.

Biografija Josipa Broza - Tita

Objavil je celo serijo knjig o novejši hrvaški zgodovini, pri čemer se je še posebej zavzemal, da bi se enkrat že nehalo v politične namene manipulirati s številom žrtev, ter da bi se izrazilo sočutje do vseh žrtev enako, ne glede na nacionalnost ali vero. Bil je tudi med tistimi, ki na Hrvaškem najbolj goreče nasprotujejo potvarjanju zgodovine ter uporabi fašističnih simbolov na Hrvaškem, med katere sodi tudi ustaški pozdrav Za dom spremni (Za dom pripravljeni).

Biografijo dolgoletnega jugoslovanskega predsednika Josipa Broza je Goldstein napisal skupaj s sinom Ivom. Če je 37 let po smrti še vedno za ene heroj, za druge diktator, pa sta hrvaška zgodovinarja, oče in sin, življenje in delo Tita opisala večplastno. Njuna najnovejša biografija Tito je nedavno izšla tudi v slovenskem prevodu.

"Zanimivo je da je v Goldsteinovi knjigi teza, po kateri naj bi Elsa ne bila ubita, kakor sem jaz mislil, temveč da je preživela in umrla šele proti koncu prejšnjega stoletja in da naj bi ji Tito nekako finančno nekako pomagal. Tito je bil človek, velik človek,pomemben človek, imel je pomembno življenje in v takem pomembnem življenju se dogajajo herojske zadeve in stvari, ampak seveda tudi temne in neprijetne stvari, ki pa jih ne gre zamolčati," je ob izidu slovenskega prevoda o biografiji dejal zgodovinar Jože Prijevec.

G. K.