V Bologni predstavljamo štiri velike dame slovenske ilustracije

Knjižni sejem v Bologni bo ponovno odprl vrata v svet otroške literature

26. marec 2018 ob 10:47

Bologna - MMC RTV SLO, STA

Od ponedeljka do četrtka bo 55. mednarodni sejem otroških knjig ponovno združil avtorje, ilustratorje, prevajalce, knjigotržce, založnike in druge, ki bedijo nad otroško književnostjo. Javna agencija za knjigo bo na slovenski stojnici predstavljala velike slovenske ilustratorke, podpisali pa bodo tudi pogodbo, da bo Slovenija sejemska gostja leta 2021.

Na sejmu otroških knjig v Bologni bo že tradicionalno s samostojno stojnico prisotna Javna agencija za knjigo RS (Jak), ki bo poskrbela za predstavitev novejše slovenske otroške in mladinske književnosti.

Predstavitvena zloženka slovenskih ilustratork

Na stojnici bodo posebej izpostavljene štiri velike dame slovenske ilustracije: Ančka Gošnik Godec, Marjanca Jemec Božič, Jelka Reichman in Marlenka Stupica. Na Jaku so v sodelovanju z založbo Mladinska knjiga zasnovali tudi predstavitveno zloženko ilustratork. Na preostalih grafikah bodo predstavljeni nagrajeni avtorji in ilustratorji, piše na spletni strani agencije. Na sejmu se s samostojnimi stojnicami predstavljajo še nekatere slovenske založbe.

Ena od njih bo Mladinska knjiga, katere stojnica bo odeta v ilustracije Alenke Sottler iz slikanice Drobtine iz mišje doline avtorice Anje Štefan. Na povabilo založbe bosta najpomembnejši knjižni sejem otroških knjig obiskali ilustratorki Ana Zavadlav in Tanja Komadina.

Slovenija - častna gostja sejma leta 2021

Ob sejmu bo direktorica Jaka Renata Zamida z direktorico Mednarodnega sejma otroških knjig v Bologni Eleno Pasoli že danes podpisala pogodbo o tem, da bo Slovenija častna gostja sejma leta 2021. Kot so zapisali na Jaku, "to pomeni edinstveno priložnost tako za slovensko založništvo otroških in mladinskih del kot tudi za državo samo". S podpisom pogodbe se bodo uradno začele priprave na nastop, kar bo v naslednjih letih pomembno zaznamovalo že tako živahno dogajanje na področju slovenskih knjig za mladino in otroke, predvsem glede prevodov v tuje jezike.

Na sejmu bodo zastopane tudi ilustracije slovenske avtorice Andreje Peklar, ki jo je žirija uvrstila med 80 ilustratorjev iz 25 držav, ki se bodo predstavili na veliki sejemski razstavi, v okviru katere so predstavljene najnovejše smernice v ilustraciji ter v okviru katere odkrivajo nove umetnike. Andreja Peklar je znana po slikanici brez besed Ferdo, veliki ptič, za katero je lani prejela nagrado Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico.

Na sejmu tudi Mednarodna zveza za mladinsko književnost

Med obiskovalci bodo tudi letos številni slovenski avtorji, ilustratorji, založniki, uredniki, knjigotržci in predstavniki slovenske sekcije Mednarodne zveze za mladinsko književnost (IBBY), ki želijo biti na tekočem z novostmi in smernicami na področju literature za mlade bralce.

V središču bo kitajska književnost

Častna gostja letošnjega sejma je Kitajska. Na razstavi izvirnih kitajskih ilustracij bo na ogled približno 150 izvirnih ilustracij, ki jih je ustvarilo 30 umetnikov iz vse Kitajske. Poleg tega bodo znani kitajski avtorji za otroke, kot je pisatelj Cao Wenxuan, zadnji dobitnik nagrade Christiana Andersena, skupaj z ilustratorji in kitajskimi založniki izmenjevali misli in mnenja z bralci in kolegi.

Organizacija Bolognafiere, ki prireja sejem, širi svojo mednarodno dejavnost. Konec lanskega leta je podpisala dogovor, s katerim je postala soorganizatorica mednarodnega knjižnega sejma otroških knjig na Kitajskem, ki bo od 17. do 19. novembra v Šanghaju.

Najpomembnejše priznanje za otroško književnost na svetu

V Bologni vsako leto podelijo več mednarodnih sejemskih nagrad, letos pa bodo v sklopu sejma vnovič podelili tudi Andersenovo nagrado, najpomembnejše priznanje za otroško literaturo na svetu, ki jo bienalno namenjajo tako pisateljem kot ilustratorjem.

1.390 razstavljavcev s celega sveta

Mednarodni sejem otroških knjig se razprostira na več kot 20.000 kvadratnih metrov velikem razstavišču, na katerem se bo letos predstavilo 1.390 razstavljavcev s celega sveta. Na sejmu pričakujejo okoli 26.000 poznavalcev s področja otroške in mladinske literature, ki se bodo lahko udeležili okoli 250 strokovnih srečanj. Sejem je močno zastopan v medijih - lani se je na sejmu na primer mudilo kar 720 novinarjev iz 40 držav.

