V digitalni zbirki izšel še en sveženj del Primoža Trubarja, stebra slovenske književnosti

Ker je treba začeti pri izvirniku

10. januar 2018 ob 19:04

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zbirka digitaliziranih del Primoža Trubarja dobiva počasi končno podobo. Izšla je še 12. knjiga izbranih del, ki bralcem omogoča dostop do njegovih izvirnih zapisov, s tem pa pomaga rušiti stereotipe in napačne predpostavke, ki so se v zadnjih stoletjih stkale o tej ključni osebi kulturne zgodovine 16. stoletja na Slovenskem.

Glavni urednik Jonatan Vinkler je predstavitev 12. knjige Zbranih del Primoža Trubarja med drugim pospremil z besedami, da bodo Slovenci ob koncu projekta po izvirnih knjigah iz 16. stoletja prvič imeli pred seboj celotno Trubarjevo delo, s tem pa bo širši javnosti hkrati omogočen drugačen vpogled na njegovo mesto v slovenski književnosti. "Kajti z objavljanjem izvirnih virov padajo različni stereotipi, različne predpostavke in ideje o Trubarju, ki so bile del slovenske zgodovine zadnjih 100, 120, morda 130 let," dodaja. Ob tem je citiral Francoisa Rabelaisa: "Treba je odpreti knjigo in natančno prebrati, kar je napisano v njej".

Delo v digitalni obliki vključuje Trubarjeve zgodnje biblične prevode evangelija po Matevžu in prvega dela Novega testamenta, njegov izid pa sovpada s številnimi dejavnostmi ob lanski počastitvi 500-letnice reformacije, je na predstavitvi na Pedagoškem inštitutu dejal njegov direktor Igor Ž. Žagar.



Ob tem je spomnil, da Trubarjeva zbrana dela v digitalni obliki na inštitutu izhajajo od leta 2010 ob podpori Javne agencije za knjigo RS, in sicer kot del znanstvene produkcije pedagoškega inštituta. Ta knjižna zbirka izhaja od leta 2002. Prvih pet knjig iz zbirke je bilo natisnjenih in predstavljajo reprezentativni uredniški, oblikovalski, tiskarski in knjigoveški izdelek.

Inštitut se je projektu pridružil z izidom šeste knjige v digitalni obliki, ki ji je do danes sledilo še šest tovrstnih izdaj Trubarjevih zbranih del, ki so bralcem brezplačno prosto dostopna na spletu. Žagar je poudaril, da je digitalizacija Trubarjevih del zasluga digitalne knjižnice inštituta, ki v glavnem izdaja znanstvene in strokovne monografije.

Kako se vključiti v sodobno družbo

Evangeličanski škof Geza Filo je spregovoril o Trubarjevi protestantski misli, ki jo je prinesel k nam in s prvo tiskano knjigo postavil temelje slovenskemu knjižnemu jeziku. "Trubarjeva zbrana dela se počasi zaključujejo in zelo pomembno je, da se je to zgodilo ob robu 500-letnice reformacije," je poudaril Filo. Prepričan je, da Trubar Slovencem na mnogotere načine spregovori, kako "danes biti v duhu reformacijskega razmišljanja vključen v sodobno družbo na vseh področjih in biti dober človek".

Poudaril je, da je bil Trubar za Slovence pomemben, ker nas je poimenoval kot Slovence. "Največji pomen njegovega dela je v tem, da nas je želel združiti v enotnosti in da bi sprejeli čisti Kristusov evangelij," je zatrdil.

Temeljni stebri slovenske književnosti

Vinkler je med drugim spomnil, da se z letošnjim letom izdajanje Trubarjevih zbranih del sklepa še z dvema digitalnima izdajama. Poleg del Franceta Prešerna in Ivana Cankarja po njegovem mnenju tudi Trubarjeva dela verjetno konstituirajo temeljne stebre slovenske književnosti in preko te deloma slovensko narodno identiteto, zavest in spomin.

