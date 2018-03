Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Komeljeva obsežna pesniška knjiga Liebestod (obsega skoraj 450 strani) premišljuje o razmerju med življenjem in smrtjo, našo končnostjo in neskončnostjo. Foto: BoBo Šesta knjiga poezije Kristine Hočevar je sestavljena iz treh delov. Vsako knjigo zbirke in tudi zbirko kot celoto zaznamuje natančna zgradba, na motivno-tematski ravni pa izostritev nekaterih vprašanj, ki so jih zastavljale že pesničine prejšnje knjige, ob njih pa tudi brezkompromisno odpiranje novih. Foto: Škuc Jesihova dvanajsta knjiga poezije Maršal je strnjena okoli enega samega motivnega jedra, zgodbe o maršalu, in je zasnovana drugače kot večina zbirk v pesnikovem opusu. Foto: BoBo Dodaj v

V finalu za kritiško sito Kristina Hočevar, Milan Jesih in Miklavž Komelj

Zmagovalca bodo razglasili 19. aprila

22. marec 2018 ob 11:06

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V finalnem izboru za nagrado kritiško sito so letos tri pesniške zbirke - Naval Kristine Hočevar (Škuc), Maršal Milana Jesiha (Beletrina) in Liebestod Miklavža Komelja (Goga). Dobitnika nagrade, ki jo podeljuje Društvo slovenskih literarnih kritikov, bodo razglasili aprila v sklopu Slovenskih dnevov knjige.

S priznanjem nagrajuje društvo najboljšo knjigo preteklega leta po izboru slovenskih literarnih kritikov, letos pa jo bodo podelili sedmič. Pri izbiri nagrajenca sodeluje kar najširši kritiški forum, saj imajo možnost pretresanja sita prav vsi člani društva, na mrežici sita pa lahko ostanejo vse knjige, ne glede na zvrstne, žanrske in druge opredelitve.

Glasovanje poteka v dveh krogih, zmaga pa pripada knjižnemu delu, ki prejme največ glasov kritiške žirije. Na ta način želijo zagotoviti tako strokovno težo kot tudi demokratičnost pri izbiranju nagrajenca, poudarjajo pri Društvu slovenskih literarnih kritikov.

Kristina Hočevar je prepričala s svojo šesto pesniško zbirko Naval, ki je v bistvu sestavljajo tri knjige. V prvi, Naval I, prevladuje občutenje tujosti in odtujenosti, Naval II je prekrvavljena z erosom, tretja, Naval III, je spopadanje z lastno odgovornostjo za vzpostavljeno distanco in z vprašanjem izdajstva v pesnjenju, so zapisali na strani založbe Škuc.

Milan Jesih si je nominacijo zagotovil s pesniško zbirko Maršal, ki je bila lani nominirana za Jenkovo nagrado in vsebuje 88 pesmi v jambskem enajstercu, osrediščenih na eno osebo - maršala. Ta "v svoji mnogoterosti prejkone zavzema mesto človeškega slehernika v vsakdanjih, smešnih, absurdnih, bizarnih, liričnih, najrazličnejših položajih," pišejo pri založbi Beletrina.

Miklavž Komelj se je v finale uvrstil z zbirko Liebestod, ki jo je naslovil po navdihu opere Richarda Wagnerja Tristan in Izolda. V sklicevanju na sporočilo tega radikalnega umetniškega dela, ki je zaobrnilo uveljavljene predstave o razmerju med življenjem in smrtjo, poskuša knjiga skozi različne pesniške oblike in postopke intervenirati v mehanizme naše simbolne realnosti, so zapisali pri založbi Goga.

Na slovenskih dnevih knjige pogovor z nominiranci

Zmagovalec bo znan 19. aprila, pred razglasitvijo pa bo v sklopu Slovenskih dnevov knjige potekal tudi pogovor z letošnjimi nominiranci, ki ga bo povezovala literarna kritičarka Veronika Šoster.

Nagrado kritiško sito so doslej prejeli Katja Perat za pesniško zbirko Najboljši so padli (Študentska založba), Maruša Krese za roman Da me je strah? (Goga), Davorin Lenko za roman Telesa v temi (Center za slovensko književnost), Katarina Marinčič za roman Po njihovih besedah (Modrijan), Jure Jakob za zbirko kratke proze Hiše in drugi prosti spisi (Mladinska knjiga) in Mojca Kumerdej za roman Kronosova žetev (Beletrina).

Vse tri nominirane zbirke so predstavili tudi v oddaji Pisave. Vabljeni k ogledu.

M. K.