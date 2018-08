Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Program festivala prinaša več kot 55 brezplačnih dogodkov, sodelovalo pa bo 22 pesnikov in pesnic iz 16 držav. Foto: Matej Pušnik Program sta pripravila vodja festivala Aleš Šteger ter britanski pesnik in urednik Rod Mengham, ki bo na festivalu tudi sam v vlogi pesnika. Foto: Matej Pušnik Različna prizorišča srednjeveškega Ptuja bo med 22. in 25. avgustom zasedel festival Dnevi poezije in vina. Foto: Matej Pušnik Glasbeni program med drugim prinaša nastop Vlada Kreslina in Malih bogov, pevec pa na festivalu sodeluje tudi kot eden od slovenskih gostov. Foto: BoBo Sorodne novice S poezijo do povezovanja, razvoja in dvigovanja diskurza Dnevi poezije in vina v duhu odprtega pisma zaprti Evropi Dodaj v

V fokusu sodobna španska poezija, častna gosta Agi Mishol in Michael Krüger

Kaj prinašajo letošnji Dnevi poezije in vina?

17. avgust 2018 ob 14:43

Ljubljana/Ptuj - MMC RTV SLO, STA

Uvodna dejanja 22. festivala Dnevi poezije in vina se bodo zvrstila že v naslednjih dneh, uradno pa bo letošnji dogodek vrata odprl v sredo. Častna gosta festivala sta izraelska pesnica Agi Mishol in nemški pesnik, urednik in predsednik Bavarske akademije lepih umetnosti Michael Krüger, ki se bosta, preden se odpravita na Štajersko, v torek predstavila na tradicionalnem predvečeru v Ljubljani.

Vodja festivala Aleš Šteger je na predstavitvi letošnjega programa Agi Mishol predstavil kot izjemno, politično angažirano pesnico, eno vodilnih izraelskih avtoric. Michael Krüger, ki v slovenskem prostoru ni neznan, pa je dolgoletni urednik založbe Carl Hanser. "To sta tudi osebi, ki sta se desetletja pojavljali na žariščih intelektualnega in političnega dogajanja," pravi Šteger.

Novo Odprto pismo Evropi

Oba častna gosta se bosta v torek predstavila v Narodni galeriji v sklopu tradicionalnih Večerov pred Dnevi, pridružila pa se jima bo tudi švedska pesnica iranskih korenin Athena Farrokhzad, ki je napisala Odprto pismo Evropi in ga bo dan pozneje na odprtju festivala tudi prebrala. Odprto pismo Evropi so lani na festivalu v sodelovanju z berlinsko Allianz Kulturstiftung pripravili prvič. Ker je naletelo na dober odziv, bodo projekt, s katerim naslavljajo institucije, politike, medije in Evropejce o najbolj perečih družbenih temah, nadaljevali tudi letos. Pismo bodo tudi tokrat prevedli v številne jezike in ga objavili v različnih medijih.

Dnevi poezije in vina bodo na različnih prizoriščih Ptuja potekali med 22. in 25. avgustom. Dogajanje se bo začelo že jutri v Ljubljani s prevajalsko štiridnevno delavnico s tremi španskimi pesniškimi gosti, na Ptuj pa se bo dogajanje zares preselilo v sredo. Na festivalu se bo zvrstilo več kot 55 brezplačnih dogodkov, sodelovalo pa bo 22 pesnikov in pesnic iz 16 držav. Poleg Štegra je te izbral britanski pesnik in urednik Rod Mengham, ki bo na festivalu tudi sam v vlogi pesnika.

V fokusu bo sodobna španska poezija, ki jo bodo zastopali Carlos Aganzo, Mercedes Cebrian in Erika Martinez. V dneh pred festivalom bodo prevajali svojo poezijo, prevedeno poezijo pa bo mogoče slišati na festivalu na glavnem festivalskem odru med večernimi branji.

Detela z vnovičnim branjem v osrčje slovenskega pesniškega kanona

Posebno pozornost bodo posvetili poeziji slovenskega pesnika Jureta Detele (1951–1992), čigar zbrana dela so nedavno izšla v knjižni zbirki Beletrina, o njej pa bo v sredo v ptujski Knjižnici Ivana Potrča spregovoril Miklavž Komelj. Ta je rekonstruiral številne fragmente pesmi, da je Detelov opus, za katerega so mnogi menili, da je skromen, presegel 1.400 strani. Po tej izdaji "bomo morali Detelo brati znova in zagotovo ga bo še bolj utrdila v osrčje slovenskega pesniškega kanona", je dejal Šteger.

Med pesniškimi gosti Vlado Kreslin in Ivo Svetina

Ob večernih pesniških branjih in vinskih degustacijah, kjer ne bo manjkalo niti španskih vin, se bodo odvila še zasebna branja, otroški program, muzejske delavnice za odrasle, klavirsko-pesniški dogodki, na enem izmed njih bo nastopil tudi Krüger, koncert sodobne umetnostne glasbe, promenada poezije, ki bo ptujske ulice zasedla zadnje festivalsko dopoldne, ter koncerti uveljavljenih glasbenikov. Na odprtju bo nastopila Mia Žnidarič s triom, četrtkov večer bo popestrila avstrijska skupina Month of Sundays, petkovega Tori Tango, za zaključek festivala pa se obeta nastop Vlada Kreslina in Malih bogov.

Kreslin bo poleg Iva Svetine eden izmed slovenskih pesniških gostov. Med njimi pa bodo tudi štirje pesniki iz evropske pesniške platforme Versopolis, ki jo je ob podpori programa EU-ja Ustvarjalna Evropa ustanovila založba Beletrina. To so Marija Andrijašević iz Hrvaške, Pernilla Berglund iz Švedske, Valentina Colonna iz Italije in Johanna Venho iz Finske.

Tudi po drugih slovenskih krajih

Festival, ki ga letno obišče od šest do devet tisoč obiskovalcev, se bo razkropil še po drugih slovenskih mestih in v zamejstvo – na Janški Vrh, v Krško, Ljubljano, Lendavo, Ljutomer, Majšperk, Maribor, Mošnje, Ormož, Petanjce, Potrno, Ptujsko Goro, Selce, Varaždin, Zgornjo Kungoto in Žalec.

M. K.