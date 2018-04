V igri za mednarodnega bookerja: hrupne in seksi zgodbe ter meditacija o barvi

Nagrado bodo podelili 22. maja

13. april 2018 ob 16:05

London - MMC RTV SLO, STA

Med šestimi nominiranci za mednarodno nagrado man booker najdemo med drugim meditativno knjigo o beli barvi in pripoved o morilcu Martina Luthra Kinga Jr. ter fantazijsko zgodbo o strahotnih posledicah invazije v Iraku.

Med starimi znanci nagrade sta madžarski pisatelj László Krasznahorkai in južnokorejska avtorica Han Kang, vsi romani pa so izšli pod okriljem neodvisnih založnikov.

Han Kang se je med nominirano šesterico uvrstila z omenjenim delom o beli barvi The White Book, iraško stvarnost s prepletom realnosti in fikcije pa slika iraški avtor Ahmed Saadawi v nagrajenem delu Frankenstein in Baghdad. Za roman, ki ga je leta 2014 prevedel Jonathan Wright, je leta 2014 prejel arabskega bookerja. Na seznamu so še dela, prevedena iz španščine, francoščine, poljščine in madžarščine.

Na letošnjega mednarodnega bookerja upajo še roman Vernon Subutex 1 Francozinje Virginie Despentes, The World Goes On, ki ga podpisuje László Krasznahorkai, španski roman Like a Fading Shadow avtorja Antonia Muñoza Moline ter Flight poljske avtorice Olge Tokarczuk.

Zbirka zgodb madžarskega avtorja in roman španskega pisatelja o morilcu Martina Luthra Kinga Jr. sta izšla v založbi Tuskar Rock Press. Preostala dela so izšla pri Fitzcarraldo Editions, MacLehose Press, Oneworld in Portobello Books.

Seznam nominiranih romanov: Vernon Subutex 1 - Virginie Despentes (MacLehose Press) The White Book - Han Kang (Portobello Books) The World Goes On - László Krasznahorkai (Tuskar Rock Press) Like a Fading Shadow - Antonio Muñoz Molina (Tuskar Rock Press) Frankenstein in Baghdad - Ahmed Saadawi (Oneworld) Flights - Olga Tokarczuk (Fitzcarraldo Editions)



"To je ožji izbor, ki simbolizira številne pustolovščine leposlovja - njegovo nastajanje in branje. Imamo hipnotično meditacijo, hrupne, seksi in državne zgodbe, pa presunljive pripovedi, ki pritegnejo, ponesejo v enigmatične svetove radovednosti in ustvarjajo drzne mentalne podobe - vse to se spleta v prozi in prevodih," je ob razglasitvi nominirancev dejala predsednica žirije Lisa Appignanesi.

Laszlo Krasznahorkai in Han Kang že imata mednarodnega bookerja, in sicer iz leta 2015 in 2016, prvi za dotakratne dosežke, druga za roman The Vegetarian.

Polovica nagrade avtorju, polovica prevajalcu

Najboljše med deli, o katerih Lisa Appignanesi pravi, da so knjige vredne večkratnega branja, bodo razglasili 22. maja v londonskem Muzeju Victoria & Albert. Priznanje prinese tudi 50.000 funtov, ki pa si jih avtor razdeli s prevajalcem.

Lani je šel mednarodni man booker v roke najbolje prodajanega izraelskega avtorja Davida Grossmana za roman A Horse Walks Into a Bar (v angleščino ga je prevedla Jessica Cohen). Poleg prestiža in denarne nagrade prinese priznanje avtorju tudi večjo pozornost - teden dni po lanski razglasitvi se je prodaja Grossmanovega dela tako povečala, da je morala založba Penguin zaradi povpraševanja izdajo desetkrat ponatisniti.

Poleg mednarodne nagrade man booker obstaja še nagrada man booker, ki pa jo podeljujejo proznim delom, prvotno izdanim v angleščini. Lani jo je prejel ameriški avtor George Saunders za roman Lincoln in the Bardo.

M. K.