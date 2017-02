V Palestini prepovedali knjigo zaradi spolne usmerjenosti glavnega lika

Za oblast sporni roman Zločin v Ramali

21. februar 2017 ob 14:46

Jeruzalem - MMC RTV SLO

Dejstvo, da je glavni protagonist knjige homoseksualec, je razburilo palestinske oblasti, ki so zasegle večino izvodov tega knjižnega dela pisatelja Abbada Yahye, naslovljenega Zločin v Ramali.

Palestinski založnik Fuad Akleek, ki "zgolj prodaja knjige", je ogorčen zaradi burnega dogajanja okoli nove knjige, ki jo je izdala njegova založba. Roman Zločin v Ramali se je izkazal za usodnega zanj in za njegov posel. 41-letnega založnika so namreč po njegovih besedah "aretirali na ulici sredi belega dneva kot kakšnega kriminalca in ga grobo stlačili v avtomobil." In kaj je tako zelo zmotilo oblasti? Ne le, da je glavni knjižni lik homoseksualec, izdatno si privošči tudi samozadovoljevanje, kar po njihovih besedah počne tako rekoč pred očmi bralcev.

Za generalnega državnega tožilca palestinske nacionalne oblasti Ahmada Braka je bil to zadosten razlog za prepoved knjige. Založnik Akleek je povedal, da so "imeli še 500 izvodov na zalogi", podvržen pa je bil večurnemu policijskemu zasliševanju, nato pa se je v spremstvu policije moral odpraviti v skladiščne prostore svoje založbe, kjer so mu zasegli izvode knjige, ki jih še ni prodal. "Polovica celotne naklade," je pojasnil založnik, poročajo tuji mediji.

V očeh ministra za kulturo je ta debata absurdna

Zločin v Ramali je pisateljeva četrta knjiga, založnik Akleek pa je roman opisal kot "knjigo kot vse druge". To je pojasnil tudi policiji in namestniku ministra za informiranje Mahmudu Khalifeju, ki ga je dva dni po prvotnem zaslišanju še enkrat poklical k sebi. Khalife goji prepričanje, da to "ni knjiga za palestinsko javnost", se pravi podobno kot generalni tožilec, ki ima delo preprosto za "nespodobno". Zdaj bo sledila preiskava, Akleek pa upa, da bo lahko knjigo vrnil v prodajo. "Še nikoli nisem imel težav," je povedal založnik. "Natisnem in distribuiram, kar želim. Cenzura ne obstaja."

V teh dneh so palestinske knjigarne deležne obiskov uradnikov, ki nabirajo izvode Zločina v Ramali in ga umikajo s prodajnih polic. Vendar pa si niso niti oblasti enotne glede tega primera. Kulturni minister Ehab Bseiddo, sicer tudi sam naklonjen književnosti, je zaskrbljen, da bi lahko šlo za precedenčen primer. Minister, ki se mu ta debata dejansko zdi absurdna, opozarja tudi na nesmiselnost prepovedi, saj je dandanes tako ali tako mogoče, da se bo lahko "knjigo v roku dveh dni dalo prebrati na spletu." Oglasilo se je tudi že mednarodno združenje književnikov PEN.

"Na koncu zmagala knjiga"

Do pisatelja Abbada Yahye je novica, da se mora zaradi zaslišanja zglasiti na policijski postaji, prišla, ko se je mudil na knjižnem sejmu v Kairu. Od tam je odpotoval v Katar, kjer bo počakal, da se strasti pomirijo, preden se bo vrnil k ženi. Pisatelj je za eno od palestinskih radijskih postaj povedal, da pričakuje, da bo "na koncu zmagala knjiga". Pravzaprav pa tudi niso bili umaknjeni vsi izvodi iz prodaje, saj jo je mogoče kupiti v vzhodnem delu Jeruzalema, ki je pod izraelsko zasedbo, in v Haifi, kjer se je prodaja knjige šele prav začela. Pisatelju je tudi jasno, da praviloma ukvarjanje s takimi prepovedmi le spodbudi prodajo dela.

P. G.