100 let od rojstva Naceta Simončiča, "očeta" Radovednega Tačka

V Litiji slovesnost v spomin lutkarju

8. junij 2018 ob 14:43

Litija - MMC RTV SLO, STA

"Bil je potepuh po gledaliških odrih, skrit za zastorom, paravanom, sufito, za lutko – na njegovem obrazu pa globoke zareze, ki jih je puščalo življenje, a vendarle ožarjen z milino in toplino glasu, ki ga je naredila drugačnega od drugih ljudi," je o lutkarju Nacetu Simončiču ob 100-letnici njegovega rojstva med drugim zapisala dramaturginja in teatrologinja Mojca Kreft.

V Simončičevi rodni Litiji so včeraj odkrili njegov kip, ki je delo kiparja Anžeta Jurkovška, drevi pa bo v tamkajšnjem kulturnem centru spominska slovesnost, prav tako danes se končuje tudi 7. Tačkov festival, ki ga pripravljajo v spomin na televizijski lik psa Tačka in Simončiča, ki ga je animiral.

V včerajšnji Slovenski kroniki na Televiziji Slovenija je Andreja Štuhec, direktorica Knjižnice Litija, ki pripravlja Tačkov festival, med drugim povedala, da je letošnja izdaja zelo zaznamovana s Simončičem. Festival ponuja predstave in Tačkov literarno-likovni natečaj.

Po njenih besedah želijo s kipom ohraniti spomin na Simončiča "kot na človeka, ki je v srcu ostajal mlad". Kot je še povedala, je Simončič "obdržal tisto svojo otroško dušo in se je ni sramoval. Še več, živel jo je in delil z vsemi nami."

Večni Žogica Marogica, Kljukec ...

Leta 1918 rojeni Simončič, ki je bil po poklicu mizar, se je leta 1943 vključil v NOB in leta 1944 postal član belokranjske kulturne skupine. Po vojni je igralsko pot nadaljeval v ljubljanski Drami, nato pa se je zaobljubil lutkam. Med letoma 1954 in 1963 je bil stalno angažiran v Lutkovnem gledališču Ljubljana. Umrl je leta 2001.

Žogica Marogica, Kljukec, Pavliha, legendarni Gašperček v Čarobnih goslih in drugi so liki, ki jih je zaznamoval s svojim talentom in so ostale v spominu številnih generacij. Skupaj je izoblikoval več kot 100 vlog.

Simončič je napisal okoli 15 lutkovnih besedil, pogosto jih je tudi sam režiral. Največ uspeha pa je doživela njegova režija Sapramiške z več kot 100 ponovitvami. Z Jožetom Pengovom je sodeloval pri prvih lutkovnih oddajah na slovenski televiziji. Med letoma 1963 in 71 je vodil televizijski lutkovni studio.

13 let Radovednega Tačka na malem zaslonu

Napisal in režiral je 50 oddaj z glavnim junakom Kljukcem, oblikoval je več lutkovnih junakov v televizijskih nanizankah. V 60. letih minulega stoletja je igral v številnih radijskih igrah za otroke.

Nace Simončič je prejel več nagrad in priznanj – tudi nagrado Prešernovega sklada 1964 in viktorja – tega za Radovednega Tačka, ki je na programu RTV Slovenija živel kar 13 let.

