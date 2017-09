Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Utrinek predstave Nočna iluzija, v kateri šest plesalcev ustvari šest likov v nadrealističnem svetu odmaknjenega naselja, v katerem so edini prebivalci. Foto: Noro Knap Tandem Alien Express tvorita prodorna slovenska plesna ustvarjalca Žigan Krajnčan in Gašper Kunšek, ki se vse bolj uveljavljata tudi v mednarodnem kontekstu. Foto: Borut Bučinel

12. Fronta se odmika od šolskih in akademskih vzorcev

Festival se bo sklenil v soboto

1. september 2017 ob 11:09

Murska Sobota - MMC RTV SLO

Za uvod letošnje 12. Fronte, ki združuje plesna dela, v katerih se plesalci odmikajo od šolskih in akademskih obrazcev, so se "spopadli" plesalci ljubljanske skupine Urban Roof in murskoboškega plesnega kluba Zeko.

"Ples nastaja v različnih okoliščinah. In sodobni ples je tako široko polje, da dopušča dovolj ustvarjalne svobode, s tem pa prepletanje s plesnimi izrazi, ki se rojevajo na samem robu družbe, na ulici - v kulturnem 'undergroundu' prenaseljenih urbanih območij," je v uvodu k letošnji izdaji festivala v Murski Soboti razmišljal umetniški vodja festivala Matjaž Farič.

Program letošnje Fronte, ki bo potekala do vključno sobote, je usmerjen v polje med sodobnim in urbanim plesom. Prvi dan festivala je zaznamovala še predstava Nočna iluzija koreografa Antona Lachkyja, v kateri šest plesalcev ustvari šest likov v nadrealističnem svetu odmaknjenega naselja, v katerem so edini prebivalci, za vrhunec uvodnega dne pa je poskrbela predstava Sinestezija po konceptu, koreografiji in izvedbi španske plesne skupine Iron Skulls.

Kot so sporočili organizatorji, se na festival vrača tandem Alien Express, ki ga tvorita prodorna slovenska plesna ustvarjalca Žigan Krajnčan in Gašper Kunšek, ki bosta tudi mentorja improvizacijskega dogodka Dance Communication Lab (DCL). DCL je del programa delovanja mreže evropskih plesnih organizacij BeyondFront@. Gre za projekt povezovanja umetnikov s področja sodobnega plesa in preizkušanju možnost za sodelovanje s pomočjo improvizacije.

V dogodku bodo sodelovali plesalci iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske. Že tradicionalno se na festivalu predstavljajo mladi nadarjeni plesalci z mednarodnega tekmovanja OPUS 1. Letos se bodo s koreografskimi miniaturami občinstvu predstavili izjemni mladi plesalci: Ida Thomsen iz Danske, Johana Pocková iz Češke, Samuli Emery iz Finske, Mufutau Yusuf iz Irske ter Lia Ujčič iz Slovenije.

Zadnji festivalski dan bo zaznamovala izjemna skupina Soul City, ki prihaja s francoskega otoka Reunion, uprizorila bo predstavo Molitev na Molitev, v katerem skozi ritual iščejo sveto.

