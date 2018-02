120 let od rojstva utemeljitelja epskega gledališča Bertolta Brechta

Zavračanje iluzije in potujitveni efekt

10. februar 2018 ob 11:03

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Pred natanko 120 leti se je rodil eden najpomembnejših nemških dramatikov in teoretikov gledališča 20. stoletja Bertolt Brecht, ki velja za utemeljitelja epskega gledališča.

Bertolt Brecht se je rodil 10. februarja 1898 v Augsburgu v premožni družini. Že kot mladostnik je zavzel uporniško držo in se vse bolj oddaljeval od svojega stanu. Sprva je študiral medicino, pozneje pa se je intenzivneje začel ukvarjati z gledališčem.

Po vojni je bil dramaturg v Münchnu in na povabilo Maxa Reinharda po letu 1924 tudi v Berlinu. Leta 1918 je napisal svojo prvo igro z naslovom Baal. Prvi vidnejši uspeh je doživel s komedijo Bobni v noči, za katero je leta 1922 prejel Kleistovo nagrado.

Leta 1933 je pred nacisti emigriral na Dansko, Švedsko in leta 1941 prek Vladivostoka v Kalifornijo. V Nemčijo se je vrnil leta 1948 in v vzhodnem delu Berlina skupaj z ženo Helene Weigel ustanovil gledališče Berliner Ensemble. Med drugim je sodeloval z uglednim gledališkim teoretikom Erwinom Piscatorjem in skladateljem Kurtom Weillom.

Njegova glavna dela so Opera za tri groše, Mati korajža in njeni otroci, Galilejevo življenje, Dobri človek iz Sečuana, Kavkaški krog s kredo ter Gospod Puntila in njegov hlapec Matti.

Upori proti malomeščanstvu

Njegova prva odrska dela predstavljajo provokativne individualistične upore proti malomeščanstvu. Pozneje je pisal poučne socialnokritične igre in končno prešel k epskemu gledališču. Izdal je tudi nekaj zbirk lirike ter napisal več razprav o gledališču in literaturi. Umrl je 14. avgusta 1956 v Berlinu.

Koncept epskega gledališča, ki želi s potujitvenim efektom gledalca moralno in socialno vzgajati ter ga pripraviti k razmišljanju, je Brecht uveljavil pri Operi za tri groše (1928), pri kateri je sodeloval z nemškim skladateljem Weillom. Značilno zanj je zavračanje iluzije. Igralec se s svojo vlogo ne sme poistovetiti, lahko jo le prikazuje, pomembno vlogo pa ima tudi gledalec, ki mora dogajanje na odru spremljati s kritično distanco.

Njegova družbenokritična dela so danes še vedno stalnica na repertoarjih domačih in tujih gledališč.

G. K.