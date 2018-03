Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Leta 1892 je v tbilisijskem časopisu objavil prvo povest Makar Čudra, leta 1898 pa je objavil prvo knjigo esejev in zgodb. Foto: Wikipedia Gorki se je 28. marca leta 1868 v Nižnem Novgorodu rodil z rojstnim imenom Aleksej Maksimovič Peškov. Na fotografiji Nižni Novgorod danes. Foto: EPA Dodaj v

150 let od rojstva očeta sovjetske literature Maksima Gorkija

Napisal je tudi spomine na Tolstoja

28. marec 2018 ob 08:40

Nižni Novgorod - MMC RTV SLO, STA

Mineva 150 let od rojstva ruskega pisatelja Maksima Gorkega - snovalca in teoretika socialnega realizma. Med njegovimi avtobiografsko obarvanimi deli so znani romani Foma Gordjejev, Mati in Življenje Klima Samgina ter povesti Trije ljudje in Detinstvo.

Napisal je tudi spomine na Tolstoja, ki ga je označil za najbolj zapletenega človeka 19. stoletja.

Gorki v ruščini pomeni grenak

Gorki se je 28. marca leta 1868 v Nižnem Novgorodu rodil z rojstnim imenom Aleksej Maksimovič Peškov. Pri enajstih letih je osirotel in pričel živeti z babico, že naslednje leto pa zbežal od doma. Za tem je pet let hodil peš po Ruskem imperiju ter opravljal najrazličnejša dela, da je lahko preživel.

Pri devetnajstih letih je skušal napraviti samomor. Nadel si je umetniški psevdonim - Gorki - v ruščini pomeni grenak.

Po letu 1890 je začel pisati kratke zgodbe, v katerih je opisoval svoje dotedanje življenje. Leta 1892 je v tbilisijskem časopisu objavil prvo povest Makar Čudra, leta 1898 pa je objavil prvo knjigo esejev in zgodb, ki je bila izjemno dobro sprejeta in tedaj se je začela njegova pisateljska pot.

Pomagal utrditi smer socialističnega realizma

Gorkega opisujejo kot očeta sovjetske književnosti, saj je pomagal utrditi književno smer socialističnega realizma, ki je bila leta 1934 na prvem kongresu sovjetskih pisateljev razglašena za temeljno in obvezno smer socialistične umetnosti. Pisatelji so morali v svojih delih stvarnost slikati zelo konkretno ter svet predstavljati takšnega, kot bi moral biti.

Leta 1905 se je Gorki spoznal z Leninom. Sprejel je boljševizem, a ni odobraval revolucionarnega nasilja. Med letoma 1921 in 1928 je živel v tujini, od leta 1931 pa do skrivnostne smrti leta 1936 je aktivno sodeloval v sovjetskem političnem in kulturnem življenju ter podpiral mlade nadarjene pisatelje, piše v Velikem svetovnem biografskem leksikonu.

N. Š.