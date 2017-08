Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Zgolj leto pred smrtjo je Galsworthy prejel Nobelovo nagrado za literaturo zaradi "prefinjene umetnosti pripovedništva, ki doseže vrhunec v Sagi o Forsytih". Foto: Wikipedia Na podlagi njegovega osrednjega dela, trilogije Saga o Forsytih, je nastalo več filmov, iger in televizijska serija. Foto: IMDb Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

150 let od rojstva pisatelja, ki nam je spisal Sago o Forsytih

Nobelov nagrajenec in prvi predsednik mednarodnega PEN-a

14. avgust 2017 ob 17:30

London - MMC RTV SLO, STA

V svoji prozi se je John Galsworthy oziral predvsem v preteklost, v čas viktorijanske in edvardijanske dobe, vendar je imel pogled britanski pisatelj in dramatik ves čas usmerjen (tudi) v prihodnost. Danes mineva 150 let od rojstva tega Nobelovega nagrajenca, avtorja tolikokrat reinterpretirane Sage o Forsytih.

John Galsworthy se je rodil leta 1867 v Kingston Hillu, prihajal je iz bogate angleške rodbine. V Oxfordu je študiral pravo in od leta 1890 delal kot odvetnik, šele leta 1908 pa se je popolnoma posvetil pisateljevanju.

Avtorski vrhunec je dosegel s svojim najbolj prepoznavnim delom, družinsko kroniko v treh deli, Sago o Forsytih, ki je izšla med letoma 1906 in 1921. Omenjena trilogija in njegove kratke zgodbe obravnavajo zgornji srednji angleški razred in čeprav je prizanesljiv do svojih junakov, kritično prikazuje njihov snobizem, samozadostnost in zadušljivo (ne)moralno vedenje ter načela, so o avtorju zapisali na oddelku za anglistiko in amerikanistiko.

Posebno mesto namenja v svojem delu ženski, ki je ujeta v nesrečnem zakonu, k tematiki pa se je vračal tudi zaradi lastne izkušnje in ljubezni do Ade Pearson (ki je deloma navdihnila zgodbo Irene iz Sage o Forsytih). Nobelovo nagrado za književnost je prejel leta 1932, le leto dni pred smrtjo, in tedaj so v Švedski kraljevi akademiji zapisali, da zasluži nagrado zaradi "prefinjene umetnosti pripovedništva, ki doseže vrhunec v Sagi o Forsytih". Po delu je nastalo več filmov, iger in televizijska serija.

Zagovornik pravic žensk in nasprotnik cenzure

V svojih romanih se je ukvarjal z družbenimi in psihološkimi vprašanji življenj bogatih, kljub opisovanju privilegiranih slojev pa si je Galsworthy v svojih romanih prizadeval za reformo zaporov, pravice žensk in nasprotoval cenzuri. Bil je tudi prvi predsednik Mednarodnega združenja pisateljev PEN, na mesto katerega je bil izvoljen leta 1921.

Poleg Sage o Forsytih najdemo v njegovem opusu med drugim še romana Moderna komedija (1924-1929) in Zadnje poglavje (1931-34), med dramami pa Srebrna tobačnica (1906), Veselje (1907) ter Pravica (1910). Pisal je tudi novele in pesmi.

M. K.