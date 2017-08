Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Pisateljica, ki podpisuje eno najuspešnejših knjižnih serij na svetu, zgodbo o svetu čarvonika Harryja Potterja, je v preteklem letu zaslužila 95 milijonov dolarjev. Foto: EPA K izjemnemu zaslužku J. K. Rowling je pripomogla tudi lanska filmska uspešnica Magične živali, ki jo je David Yates posnel po njenem scenariju. Neke vrste predzgosba Harryja Potterja pa je izšla tudi v knjižni izdaji. Foto: AP Na tretjem mestu na Forbsovi lestvici je stripar Jeff Kinney, ki je zaslužil 21 milijonov dolarjev. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

180 dolarjev na minuto in J. K. Rowling se znova povzpne na vrh

Na drugem mestu Patterson, tretji Jeff Kinney

4. avgust 2017 ob 14:33

New York - MMC RTV SLO, STA

Slabo desetletje po tem, ko je bila J. K. Rowling najbogatejša avtorica na svetu, se je "mama Harryja Potterja" znova znašla na vrhu Forbsove lestvice. Podobno kot pred leti ji je vzpon prinesel priljubljen čarovnik s strelo na čelu, ki je oživitev dobil v drami Harry Potter in otrok prekletstva.

Britanska pisateljica, katere zgodbo o Harryju Potterju so nekoč zavračale vse založbe po vrsti, dokler ni končno naletela na odprta uredniška ušesa, je bila na vrhu Forbsove lestvice najbogatejših avtorjev nazadnje leta 2008.

Pri Forbesu za izračun zaslužka določenega avtorja v minulem letu do konca maja tekočega leta upoštevajo prodajo tiskanih in e-knjig ter dobičke iz prodaje avdio- ter televizijskih in filmskih del. J. K. Rowling je v preteklem letu zaslužila 95 milijonov dolarjev, s 87 milijoni zaslužka ji na seznamu sledi James Patterson.

180 dolarjev na minuto

Tokratni uspeh J. K. Rowling, ki po pisanju britanskega The Guardiana praktično zasluži 180 dolarjev na minuto, temelji predvsem na drami Harry Potter in otrok prekletstva. Ta je nastala po izvirni zgodbi J. K. Rowling ter Johna Tiffanyja in Jacka Thorna, prinaša pa nadaljevanje zgodbe o Harryju Potterju, njegovih prijateljih in družini 19 let po zadnjih dogodivščinah. Pripoveduje zgodbo, ko junak postane prezaposleni uslužbenec ministrstva za čaranje, mož in oče treh šolarjev. Po drami, ki so jo le britanski bralci pokupili v več kot 680.000 izvodih, je Thorn režiral tudi nadvse uspešno predstavo, ki je letos prejela kar devet britanskih gledaliških nagrad oliver, med drugim za režijo.

Ne pozabimo na Magične živali

K temu, da lahko pisateljica z zadovoljstvom potegne črto pod lanskim zaslužkom, je prispeval tudi uspešni film Magične živali v režiji Davida Yatesa, za katerega je pisateljica napisala scenarij, ki je nato izšel tudi v knjižni izdaji. Hkrati pa so pri založbi Bloomsbury ob 20-obletnici prve knjige o mladem čarodeju izdali ilustrirane različice del o Harryju Potterju.

Hayley Cuccinello s Forbesa je priznala, da je bila nad ponovnim nenadnim uspehom J. K. Rowling presenečena. Meni, da če v kratkem ne bo izdala nove uspešnice, prihodnje leto avtorici ne bo uspelo obdržati prvega mesta. Patterson, ki je lani kraljeval na prvem mestu, ji trenutno sledi s 87 milijoni dolarjev zaslužka. Po zaslužku daleč za vodilnima pa je tretjeuvrščeni Jeff Kinney, ki je v preteklem letu zaslužil 21 milijonov dolarjev.

M. K.