19. kreativni tabor Sajeta: ustvarjalne prakse zunaj urbanih središč

19 koncertov in performansov

3. julij 2018 ob 11:34

Tolmin - MMC RTV SLO, STA

Na sotočju Tolminke in Soče se začenja devetnajsti festival Sajeta, letos z 19 koncerti in performansi, ki jih pripravljajo na Sotočju in v tolminskem Kinogledališču.

Ustvarjalci prihajajo v Slovenijo iz osmih evropskih držav, med glavnimi nastopajočimi pa bo nemški dvojec Krautwerk.

Sajeta pomeni strelo

Prvi dan bodo festival Sajeta, ki pomeni strelo, uvajale delavnice, uradni program pa se bo začel ob 19. uri z oddajo Drugi val - njeni dolgoletni avtorji Igor Vidmar, Igor Bašin - Bigor in Janez Golič jo bodo izvedli zunaj etra. Spomladi je bila po 38 letih, ko je prinašala glasbo z druge strani popularne sfere, umaknjena s frekvence Vala 202.

Nato bodo na Sajeti v sodelovanju z Akademijo umetnosti iz Nove Gorice pripravili projekcijo kratkih študentskih filmov in filma Glasba je časovna umetnost 3 - LP Film, Laibach v režiji Igorja Zupeta.

Kulturno-umetniški laboratorij v naravnem okolju

Festival Sajeta bo že devetnajsto leto vzpostavil kulturno-umetniški laboratorij v naravnem okolju. Za en teden bo ustvaril razmere za izražanje sodobnih ustvarjalnih praks zunaj urbanih središč, kamor so tovrstne ustvarjalne prakse večinoma umeščene, so sporočili organizatorji festivala.

Glasbeni program in kreativne delavnice

V središču festivala, ki bo obenem uvedel poletno glasbeno festivalsko dogajanje v Tolminu, bo mednarodno zasnovan glasbeni program. Na prvem mestu je glasba, a festival povezuje tudi ustvarjanje na drugih področjih: film, multimedijo, poezijo, kiparstvo, performans, ples, grafiko in drugo.

Tradicionalno tako program polnijo kreativne delavnice, pester otroški program, predavanja in debate, performansi ter filmske projekcije.

Udeleženci Sajete lahko brezplačno kampirajo v gozdičku nad Sotočjem.

N. Š.