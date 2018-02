1968: Ste bili tam? Pošljite nam svoje spomine na ta prelomen čas.

Posebno spletno mesto V iskanju svobode 1968-2018

16. februar 2018 ob 15:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pet desetletij mineva od leta 1968, prelomnega časa, ko so na različnih koncih sveta na ulico stopili mladi, naveličani rigidnosti starih, nedelujočih sistemov in zahtevali sledenje idealom novih dni. Na vrata prihodnosti so glasno potrkali tudi študentje slovenskih mest in soustvarjali zgodovino, ki je ne pišejo le učbeniki in študije, ampak jo v zavesti enako ohranjajo fotografije, spomini, pisma in najrazličnejši predmeti, snovni ostanki preteklih dni.

Da bi torej lažje rekonstruirali dogodke konca šestdesetih in zgodnjih sedemdesetih let 20. stoletja, ko je nova generacija stari pokazala, da ni le nebogljen opazovalec dogajanja, pač pa zmore reči "ne" in soustvarjati boljši jutri, vas vabimo, da z nami delite morebitno svojo izkušnjo oziroma spomin na tisti čas.

Veseli bomo kakršnekoli sledi - naj gre za izkušnjo nekoga, ki je bil dejavno vpet v solidarnostne proteste v podporo Češkoslovaški ali pa poznejšo zasedbo Filozofske fakultete; spomin na spremljanje dogodkov iz medijev; morda povsem vsakdanjo fotografijo sebe, staršev ali prijateljev ob druženju; ali pa le bežen spomin na odmevno dogajanje doma ali po svetu.

Veliko zgodovinskih dogodkov je namreč prineslo leto. Na Češkoslovaškem se je z Dubčkom na čelu komunistične partije začela praška pomlad, ki je bila avgusta zatrta z vdorom čet Varšavskega pakta v Prago. Aprila je svet pretresla vest o atentatu na Martina Lutra Kinga, nekaj mesecev zatem pa še Roberta F. Kennedyja. Ljudje, ki še niso pozabili na bridko izkušnjo druge svetovne vojne, so vse bolj besni spremljali dogajanje v Vietnamu, še enemu krutemu spopadu, ki ni delal razlik med vojsko in civilisti. Francoski študentje so zasedli pariško Sorbono, nekaj podobnega se je dogajalo tudi v drugih prestolnicah sveta.

Morda se bo kdo spomnil zgodovinske odprave Apolla 8 proti Luni, prve človeške odprave proti drugemu nebesnemu telesu. Družbenokritično vrenje po svetu je kakopak hodilo z roko v roki z bogatim umetniškim in popkulturnim ustvarjanjem, ki je prav tako doživljalo ključne premene. Prav tega leta je zasedba The Beatles predstavila svoj Beli album, krstno izvedbo je doživel muzikal Lasje; pri nas pa bil to čas skupin Mladi levi in Belih vran. Na področju vizualne umetnosti je prelomno zarezala skupina OHO, to je bil čas komune Marka Pogačnika in širitve prve ekološke misli. Tudi prva večerna poročila v slovenskem jeziku spadajo v to leto.

Pošljite nam spomine

Če vas na vse to ali pa morda kak drug dogodek vežejo spomini, jih hranite na fotografijah, v pismih oziroma druge vrste zapisih ali pa vam še danes na omari stoji star radio, gramofonska plošča ali kakšen predmet iz obdobja, ko so mladi starše razburjali z dolgimi lasmi in kavbojkami, vabljeni, da nam pišete na: 1968@rtvslo.si. Spomine bomo zbirali vse leto, 1. maja 2018 pa bomo izmed do takrat prejetih izbrali najbolj povedne in vznemirljive ter jih objavili v knjižni izdaji ter vključili v razstavo, ki bo potovala iz Ljubljane v Barcelono in Varšavo.



Leto 1968 je seveda le izhodišče; če bo vaš spomin nekaj let starejši ali mlajši, ga bomo enako veseli. Nobena sprememba se ne namreč ne zgodi čez noč, vse ima svoje vzroke in posledice, ki se pripravljajo veliko let prej oziroma odzvanjajo še desetletja pozneje.

Če je le mogoče, pospremite poslano gradivo s kar se da natančnimi podatki, kako se je to znašlo v vaših rokah, čigava je postava na fotografiji, kdo se je podpisal pod pismo ali razglednico. Gradivo lahko fotografirate, preslikate z optičnim bralnikom (skenerjem) ali pa nam v primeru pisem in drugih pričevanj pošljete pretipkano različico.

Ob 50-letnici revolucionarnih nemirov smo na MMC RTV Slovenija v sodelovanju z Beletrino, zavodom za založniško dejavnost, Muzejem novejše zgodovine Slovenije, Fundacijo solidarnosti Univerze v Barceloni in Hišo srečevanj z zgodovino iz Varšave pripravili posebno spletno mesto, posvečeno zgodovinskemu dogajanju v 1968 in letih, ki so sledila.



V iskanju svobode

Eno najkompleksnejših družbenih pojavov 20. stoletja ni vplivalo le na politično dogajanje, temveč je zaznamovalo tako rekoč vse vidike življenja. Nemiri, ki so leta 1968 zajeli večji del razvitega sveta, pa tudi nekatere druge dežele, so se v podrobnostih zahtev sicer razlikovali (v zahodnih državah so nasprotovali vietnamski vojni in rasizmu, zahtevali večji vpliv, pravice in možnosti za napredovanje v družbi; v vzhodnih državah so se upirali nedemokratičnim režimom; slovenski in jugoslovanski študentje pa vse večjemu razslojevanju, ki so ga prinesle politične in gospodarske spremembe, več pravic zase in dejansko uresničevanje samoupravljanja), v jedru pa se borili za podobne ideale – večjo demokracijo, pravičnejšo družbo, strpnost, spoštovanje in mir.

Njihovi nemiri so bili reakcija na hitre spremembe v načinu življenja po drugi svetovni vojni ter na politično polarizacijo sveta, ki je grozila, da bo privedla do jedrske apokalipse. Različna civilnodružbena gibanja so jasneje artikulirala svoja pričakovanja in zahteve, ženske in temnopolti so zahtevali dopolnitev pravne z dejansko enakopravnostjo, ekologi so svarili pred sebičnim izčrpavanjem okolja.

Spor med generacijami

V resnici je bil to tudi spor med generacijami - mladina je zahtevala rahljanje konservativne misli starejših generacij in posluh za drugačno življenje. Poslušali so rock, starše šokirali s kavbojkami in z dolgimi lasmi, ki jih je prinašala beatlomanija. Zlasti jugoslovanska socialistična družba se je mrščila nad posnemanjem zahodne kulture.

Naj so bili manjši ali večji, množični ali individualni protesti zatrti ali ne, začetih premikov ni bilo več mogoče obrniti. Čeprav se svet kljub številnim krutim lekcijam preteklosti tolikokrat vrača k starim vzorcem, pa je obravnavano obdobje prineslo celo vrsto pomembnih korakov naprej. Generacija šestdesetih let je naslednjim izborila marsikatero svoboščino; marsikateri boj pa čaka šele mlade danes in tudi tiste, ki bodo svojo svobodo iskali v prihodnosti. Že zato velja prisluhniti temu, kar nam sporočajo revolucionarji leta 1968.

M. K.