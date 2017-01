Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! George Orwell se je (z rojstnim imenom Eric Arthur Blair) rodil leta 1903. Slovel je kot pronicljiv politični in kulturni komentator ter strastni nasprotnik britanskega kolonializma, posebej v Indiji in Burmi, zavzemal se je tudi za družbeno pravičnost. Njegovi najznamenitejši knjižni deli sta romana Živalska farma in 1984. Foto: AP Kellyanne Conway, svetovalka novega predsednika ZDA, je v NBC-jevi oddaji Meet the Press izjavila, da je tiskovni predstavnik Bele hiše Sean Spicer glede števila udeležencev na inavguraciji predstavljal "alternativna dejstva". Ta orwellovska besedna zveza pa je podžgala prodajo distopične knjige 1984 Georgea Orwella. Foto: EPA Že v preteklosti so naslov romana 1984, izrazoslovje, jezik in avtorjev priimek postali sinonimi za izgubo zasebnosti za ceno državne varnosti. Foto: Amazon Sorodne novice Trump v vojni z mediji zaradi poročanja o številu ljudi na njegovi inavguraciji Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

1984 na krilih "alternativnih dejstev" spet poletel na vrh prodajnih uspešnic

Na prvem mestu na Amazonu prodajanih knjig

27. januar 2017 ob 19:55,

zadnji poseg: 27. januar 2017 ob 20:11

New York - MMC RTV SLO

Alternativna dejstva - besedna zveza, ki je s preteklim tednom prinesla kar nekaj vprašanj za pomenoslovce. Nekateri komentatorji so jo označili za orwellovsko, kar pa je prineslo občutno povečanje prodaje romana Georgea Orwella 1984.

Pretekli teden je namreč Kellyanne Conway, svetovalka novega predsednika ZDA Donalda Trumpa, v NBC-jevi oddaji izjavila, da je tiskovni predstavnik Bele hiše Sean Spicer glede števila udeležencev na inavguraciji predstavljal alternativna dejstva.

Dejstva lahko pridejo le z vrha

Spomnimo, medtem ko so mediji poročali, da je množica štela le okoli 250.000 ljudi, je Trump trdil, da se je tam zbralo milijon in pol ljudi. Spicer je na tiskovni konferenci, na kateri ni sprejemal vprašanj novinarjev, ostro napadel medijsko poročanje glede števila udeležencev z besedami: "To je bilo največje občinstvo, ki je kadar koli spremljalo inavguracijo, pika." In zaradi tega so se po zaslugi Conwayewe vpletla zdaj že razvpita alternativna dejstva.

Komentatorske ocene, da gre pravzaprav za orwellovsko sceno, pa so povzročile, da je v ZDA krepko poskočila prodaja Orwellove distopične uspešnice 1984 na Amazonu. V tem kultnem romanu pisatelj opisuje življenje v totalitarni družbi, kjer ni dejstev razen tistih, ki pridejo z vrha.

Sprejemanje nasprotujočih si različic resničnosti

Roman, ki ga je Orwell napisal leta 1948 (od koder z zamenjavo mest zadnjih dveh števk dobimo tudi njegov naslov), je prvič izšel leta 1949. Do danes je doživel že številne ponatise in bil preveden v več kot 65 svetovnih jezikov. Družba, ki jo opisuje, je prepredena s socialistično ideologijo na eni in idejo brezmejne svobode na drugi strani. Družbo vodi Partija oziroma njen vodja Veliki brat, ki nadzira vse pore družbe.

Oblast se vzdržuje tako, da se prepričuje ljudi, da jim neprestano grozijo sovražniki. Državljani so prisiljeni v sprejemanje t. i. dvopomenskosti, sočasnega sprejemanja nasprotujočih si različic resničnosti.

Naročena je že nova naklada romana

Conwayeva je besedno zvezo "alternativne dejstva" uporabila v nedeljski televizijski oddaji Meet the Press in že v ponedeljek se je roman zavihtel med deset najbolj prodajanih knjig na Amazonu, že v sredo pa je bil na prvem mestu.

Iz Signet Classicsa, kjer je knjiga izšla, so sporočili, da so zaradi tolikšnega povpraševanja ta teden že naročili ponatis. Tiskovni predstavnik družbe je pozneje za CNN povedal, da gre za večjo naklado, kot bi jo naročili sicer - gre namreč za 75.000 izvodov. Omenimo še, da so že v preteklosti naslov romana, izrazoslovje, jezik in avtorjev priimek postali sinonimi za izgubo zasebnosti za ceno državne varnosti, ki je postala zelo aktualna v dobi strahu pred terorizmom.

