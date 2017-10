2.300 let stara marmorna bikova glava se vrača domov v Libanon

Umetnino ukradli med državljansko vojno v Libanonu

15. oktober 2017 ob 16:46

New York - MMC RTV SLO

Med državljansko vojno v Libanonu leta 1981 ukradena 2.300 let stara antična marmorna bikova glava se po 36 letih vrača nazaj domov. Leta 1996 sta jo zakonca Beierwaltes kupila za več kot milijon dolarjev.

Antična skulptura je bila posojena newyorškemu Metropolitanskemu muzeju umetnosti, kjer so jo po opozorilu kuratorja julija predali oblastem, saj so libanonske oblasti zahtevale vrnitev umetnine, ki naj bi jo ukradli med tamkajšnjo državljansko vojno leta 1981, je poročal New York Times.

Lastnika umetnine, zbiratelja Lynda in William Beierwaltes iz ameriške zvezne države Kolorado, sta zatrdila, da sta predmet v dobri veri kupila leta 1996 za več kot milijon dolarjev. Njun odvetnik William G. Pearlstein je izjavil: "Ko smo bili soočeni z neizpodbitnimi dokazi, da je bila bikova glava ukradena v Libanonu, sta se zakonca Beierwaltes odločila, da bosta umaknila tožbo in omogočila vrnitev umetnine v Libanon."

Letos poleti sta namreč zakonca Beierwaltes tožila tako manhattansko tožilstvo kot libanonsko vlado, ki sta zahtevala vrnitev bikove glave v Libanon. Pomočnik tožilca v okrožju Manhattan Matthew Bogdanos je nato priskrbel neizpodbitne dokaze, da so antično bikovo glavo našli med arheološkimi izkopavanji leta 1967 pri Eshmunovem templju v Sidonu, ki jih je financirala libanonska država. Predmet je bil nato shranjen v muzejskem depoju in ukraden leta 1981 med libanonsko državljansko vojno. Pozneje se je umetnina pojavila v lastništvu Robina Symesa, prodajalca antičnih umetnin, ki jo je prodal zakoncema Beierwaltes, je na sodišču pojasnil Bogdanos.

Zakonca Beierwaltes ne bosta obtožena

"Bikova glava bo vrnjena v Libanon, proti zakoncema Beierwaltes ali komu drugemu pa ne bomo podali obtožb," je napovedal tožilec in dodal, da bodo preiskavo nadaljevali.

A zaplet se z bikovo glavo ne konča, saj tožilstvo zdaj zahteva vrnitev v Libanon še za en predmet, ki so ga odkrili na fotografiji hiše Beierwaltesovih v reviji House & Garden (Hiša in vrt) iz junija leta 1998. "Gre za arhaičen kip moža, ki nosi tele okoli vratu," je pojasnil tožilec Bogdanos. Umetnino sta zakonca Beierwaltes leta 2015 prodala newyorškemu zbiralcu Michaelu Steinhardtu, tožilstvo pa je že pridobilo nalog za zaplembo umetnine, je še dejal Bogdanos.

Tudi bikovo glavo sta zakonca prodala Steinhardtu, ki ga je posodil newyorškemu muzeju, a ko je izvedel za spor v povezavi z lastništvom, je zakonca Beierwaltes prosil, naj vzameta umetnino nazaj in vrneta denar, kar sta tudi storila.

Mož s teletom prodan za 4,5 milijona dolarjev

Skulptura moža, ki nosi tele, je po tožilčevih navedbah šla po podobni poti kot bikova glava, saj je bila prav tako izkopana pri templju Eshmun in bila ukradena med vojno. Leta 1996 jo je prodajalec starin Symes prodal za 4,5 milijona dolarjev zakoncema Beierwaltes, ta pa sta umetnino prodala naprej Steinhardtu, je navedlo tožilstvo.

"Ukradene antične umetnine niso samo zbirateljska vrednost, pač pa hkrati dokazi o zločinih nad kulturno dediščino po svetu. Te pomembne zgodovinske ostanke moramo skrbno ohraniti v galerijah, muzejih in individualnih zbirkah, zbiratelji pa morajo poskrbeti za to, da se prepričajo, da predmet ni bil nezakonito pridobljen," je v izjavi za javnost zapisal tožilec manhattanskega okrožja Cyrus R. Vance.

G. K.