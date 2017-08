20. Mladi levi: pogled naprej z intimnimi, a hkrati globalnimi zgodbami

Predstava Zasledovalci sreče za uvod

18. avgust 2017 ob 13:25,

zadnji poseg: 18. avgust 2017 ob 13:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na letošnji jubilejni izdaji festivala Mladi levi bodo glas dobili običajno preslišani, na sporedu bo veliko intimnih zgodb, kar nekaj bo interaktivnih predstav.

Na 20. izdaji mednarodnega festivala Mladi levi, ki se začenja drevi ob 20.00 z mednarodno koprodukcijo EnKnapGroup in Nature Theatre of Oklahoma Zasledovalci sreče v moščanskem centru kulture Španski borci, bodo po besedah direktorice zavoda Bunker Nevenke Koprivšek dali glas običajno preslišanim. Na programu bo veliko intimnih zgodb posameznikov, ki pa so hkrati globalne. Jubilejna izdaja bo zelo usmerjena k občinstvu in k vprašanju o festivalih danes ter njihovi prihodnosti.

Mladi levi so od začetka znani po tem, da lokalni gledališki prostor prevetrijo z mednarodnimi trendi in ponudijo ažurne predstave, ki postavljajo prava vprašanja, organizatorke iz Bunkerja pa na festival vabijo umetnike z močnim ustvarjalnim nabojem.

Letošnjo jubilejno izdajo Mladih levov, ki bo potekala od 18. do 27. avgusta, pri Bunkerju poklanjajo tudi prihodnjim generacijam. Tako bodo gostili interaktivno predstavo Ivane Müller Partitura, namenjeno predvsem otrokom, starim od sedem let naprej, za najmlajše in otroke po srcu pa bo za obilo zabave poskrbljeno ob zaključku festivala.

Priznani ameriški umetnik John Kelly bo v Ljubljani predstavil delo v nastajanju Čas ne črta, v Gledališču Glej pa bo Societat Doctor Alonso gostovala s performansom Semoline Tomić Anarhija. Tudi pri tej predstavi imajo pomembno vlogo gledalci, saj bo od njih odvisno, ali bodo z zvokom električnih kitar preglasili igralko in s tem vzpostavili svoj red. Po drugi strani pa se predstava Danes ugasnimo luči! Davida Webera-Krebsa sprašuje, ali je mogoče s skupnim dogovorom izpeljati skupno akcijo.

Na letošnji izdaji bo mogoče spoznati veliko zgodb posameznikov. Denimo v interaktivni predstavi umetnice Tanie El Khoury Do koder me nesejo konice prstov. V njej se performer Basel Zaraa, ki ima za seboj izkušnjo begunstva, ena na ena poda v pogovor z enim od obiskovalcev s pomočjo dotika in zvoka.

Intimna bo tudi predstava Zgodovina, zgodovina, zgodovina Deborah Pearson, v kateri umetnica predstavlja družinsko zgodbo, zaznamovano z madžarskim uporom Sovjetski zvezi in migracijami, čez generacije treh žensk, v ozadju pa je predvajan film, v katerem nastopa njen dedek.

Na Mlade leve s predstavo Pet lahkih komadov prihaja tudi Milo Rau, ki rad dreza v tabuje. Tokrat se je spopadel s škandaloznim primerom belgijskega morilca in pedofila Marca Dutrouxa. A se avtor izogne moraliziranju in Dutrouxa predstavi bolj kot bolečo metaforo Belgije ter njenega kolonializma.

Med lokalno zanimivejšimi je predstava Said to contain, ki jo podpisujejo Laura Kalauz, Maja Leo, Bojan Djordjev in Christopher Kriese. Dotika se kontejnerskega transporta in bo tudi izpeljana v zabojniku. Ustvarjalci jo bodo lokalno oplemenitili tako, da se bodo srečali s sindikalisti Luke Koper.

To uprizoritev bosta spremljala še dva "obdogodka", projekcija filma Pozabljeni prostor v režiji Allana Sekule in Noela Burcha ter vizualni esej Čaj za pet: Opijske ladje Neje Tomšič. Slovenske barve bo na Mladih levih poleg EnKnapGroup zastopala še Maruša Kink s svojim videnjem Treh sester Čehova.

Veliki festivalski jubilej bo zaznamovalo celodnevno dogajanje 27. avgusta. Tedaj bo na sporedu predstava Evros Walk Water 1 & 2 Daniela Wetzela, člana Rimini Protokolla. V predstavi gledalci sledijo zgodbam osmih pribežnikov iz Iraka, Afganistana in Sirije, ki spregovorijo o svojih predstavah in aktualnem doživljanju Evrope. Na dvorišču Stare elektrarne bo tačas pestro v družbi raznih iger, tandema Kitch, Z'bork, DJ-jev iz bližnjega azilnega doma in priseljencev. Za vrhunec bodo odprli poslikavo Zid umetnice Toni Soprano.

Festivalsko okroglo mizo bodo posvetili prihodnosti festivalov ter povezavi med festivali in kulturnim turizmom, na spletu pa bodo zagnali kritiško platformo Kriterij. Vsi festivalski dogodki bodo že peto leto brezplačni, bodo pa dobrodošli prostovoljni prispevki.

A. K.