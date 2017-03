21. stoletje ni prepreka za ježo čez staro celino, z izjemo tehničnih ovir

Ideja, da bi Documenta potekala v dveh mestih, se je umetniškemu vodji, sicer likovnemu kritiku in kustosu Adamu Szymczyku (1970) porodila že pred štirimi leti. V Atenah bo tako potekala od 8. aprila do 16. julija, v Kasslu pa od 10. junija do 17. septembra. Foto: EPA