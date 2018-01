Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 28 glasov Ocenite to novico! Festival so zasnovali leta 2014. Prva izdaja je potekala ob 25. obletnici lezbične sekcije LL in je bila zamišljen kot enkraten dogodek. Festival je naletel na zelo dober sprejem in odziv predvsem na lezbični sceni. Foto: Reuters Pod vodstvom Suzane Tratnik in Nataše Sukič se bo po poteh lezbičnega aktivizma mogoče sprehoditi tudi v okviru lezbične ture po Ljubljani. Foto: Škuc Dodaj v

30 let Lezbične četrti: pregled lezbične umetnosti pri nas

Festival Lezbična četrt se poklanja 30-letnici Škucove LL-sekcije

25. januar 2018 ob 17:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ta mesec mineva 30 let od ustanovitve Lezbične sekcije LL pri Društvu Škuc. Obletnici se bodo poklonili v sklopu festivala Lezbična četrt, ki se bo v Ljubljani začel ta konec tedna.

Festival, ki ga sekcija pripravlja četrtič, bodo v Slovenski kinoteki začeli s projekcijo kratkih filmov kultne ameriške režiserke Jan Oxenberg.

S četrto izdajo festivala se po eni strani spominjajo ustanovitve Škucove Lezbične sekcije LL, ki se je sprva oktobra 1987 oblikovala v okviru feministične skupine Lilit, obenem pa bodo poskusili ugotoviti, kakšen je po treh desetletjih položaj lezbijk, kaj se je spremenilo in kakšna je lezbična umetniška produkcija.

Festival se bo s sobotno projekcijo treh kratkih filmov iz 70. let preteklega stoletja "ene prvih režiserk, ki je lezbično izkušnjo in aktivizem prenesla na filmski trak", kot je poudarila aktivistka Suzana Tratnik, vrnil k svojim koreninam. Po filmih, ki na aktualen, radikalen in humoren način prikazujejo lezbično kulturo in gibanje, pa bodo v tednu po odprtju sledili številni dogodki.

V Kulturnem centru Q/Klubu Tiffany na Metelkovi se bo med 28. januarjem in 2. februarjem na razstavi Strap-tease, ki obiskovalce sooči z namerno zgodovinsko amnezijo in izraža forme osebnega, predstavilo osem avtorjev. Na Strap-teasu, ki je diptih besed striptease in strap on, bodo razstavljeni likovni projekti in fotografije v znamenju slačenja, provokacije, erotike, vključevanja spolnih praks in fleksibilnosti zavzemanja vlog.

Več dogodkov bo potekalo v Galeriji Škuc. Na okrogli mizi se bodo aktivistke Marina Gržinić, Urška Lipovž, Tadeja Pirih in Nataša Sukič posvetile vprašanju, ali je lezbični aktivizem tudi po dobrih tridesetih letih še vedno proti večinskemu toku in družbeni prilagojenosti. Na literarnem večeru z naslovom Samo te stene so tvoje stene pa se bo predstavilo deset pesnic in pisateljic vseh generacij, ki potrjujejo izjemno vitalnost lezbične pisave v Sloveniji.

Začetki slovenskega lezbičnega gibanja so bili močno prepleteni s podobnimi pobudami v Zagrebu, Beogradu in Sarajevu. O presečišču spola, seksualnosti, vojne in varnosti v Srbiji, Hrvaški, Sloveniji ter Bosni in Hercegovini med razpadom Jugoslavije in po njem bo v Galeriji Škuc spregovoril dokumentarni film Rdeča vezenina v produkciji Queer Archiva iz Sarajeva. Po projekciji bo tudi pogovor z ustvarjalci.

Na "lezbično turo po Ljubljani"

Pod vodstvom Suzane Tratnik in Nataše Sukič se bo po poteh lezbičnega aktivizma mogoče sprehoditi tudi v okviru lezbične ture po Ljubljani. Kot pišejo organizatorji, bodo udeleženci iz prve roke izvedeli, "kje se je na prelomu stoletij delalo proti državi, kje so potekali sestanki lezbične skupine, kje zarote, kje se je vrtela muzika, kje se je bralo, protestiralo, jedlo in ustvarjalo". Začeli bodo na Metelkovi in končali v Pritličju.

Festival bo tudi glasbeno obarvan. V Klubu Monokel bodo vrtele didžejke Blönduos (Eva Matjašič), Noir (Tanja Grmovšek), Kamasutra (Nataša Sukič) ter Marie Cherie z Dunaja, Nina Hudej in NinaBelle (Nina Kodrič), v Cirkulaciji 2/Tobačni se obeta zvočni performans Alte Lezbiše Kunst, festival pa bo v soboto, 3. februarja, v Pritličju sklenil Strip Down, solistični projekt britanske skladateljice, producentke in violončelistke Ellie Gregory.

