4. maja naj vas na ulici ne preseneti stavek: "Naj bo sila s teboj"

4. maj 2018 ob 17:11

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Oboževalci po vsem svetu praznujejo dan priljubljene filmske franšize Vojna zvezd. Ta dan so za vojnozvezdovski dan izbrali zaradi legendarnega citata iz filma May the Force be with you (v slovenščini Naj bo sila s teboj), ki zveni podobno kot May the Fourth be with you (Naj bo 4. maj s teboj).

Za oboževalce "očeta" znanstvenofantastične franšize Georgea Lucasa ta dan pomeni, da se lahko podajo na ulice, zamaskirani v Darth Vaderja, družino Skywalker, princeso Leio, Jodo, Chewieja in druge like filmov Vojne zvezd.

Dneva sicer niso razglasili ustvarjalci znanstvenofantastičnih filmov, a so ga številni oboževalci kljub temu vzeli za svojega, slavju pa se je pridružila tudi produkcijska hiša Lucasfilm, v kateri so ustvarili kultno franšizo.

Stavek prvič uporabljen 4. maja 1979

Po nekaterih navedbah je bil stavek May the Forth be with you prvič uporabljen 4. maja 1979, ko je Margaret Thatcher postala britanska premierka. Njena konservativna stranka je takrat objavila oglas s čestitko v časopisu London Evening News, ki se je glasil: "May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations." (V slovenskem prevodu: 4. maj naj bo s teboj, Maggie. Čestitke.)

Stavek je uporabila tudi astrofizičarka in pisateljica Jeanne Cavelos, in sicer v svoji knjigi iz leta 1999 z naslovom Znanost Vojne zvezd.

Začetki dneva so bili na družbenih omrežjih

Leta 2008 so se na Facebooku pojavile prve skupine, ki so praznovale dan Luka Skywalkerja. Te skupine sicer niso vzbudile veliko pozornosti, se je pa v naslednjih letih fenomen razširil in rodil se je dan Vojne zvezd.

Leta 2011 je prvo organizirano praznovanje dneva Vojne zvezd potekalo v Torontu v Kanadi, kjer so pripravili kviz, tekmovanje v kostumih s slavnimi žiranti in predvajali najboljše posnetke s svetovnega spleta, posvečene vesoljski sagi.

Od leta 2013 dan Vojne zvezd z različnimi dogodki uradno praznuje tudi Walt Disney Company, ki je konec leta 2012 kupil Lucasfilm skupaj s pravicami za franšizo.

N. Š.