50 let Francoskega inštituta v Sloveniji, priložnost za razmislek o prihodnosti

Del razvejane mreže francoskih kulturnih ustanov po svetu

22. februar 2017 ob 14:06

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Francoski inštitut v Sloveniji, katerega zametki segajo v "davno" leto 1921, obeležuje pol stoletja neprekinjenega delovanja.

Ob tej priložnosti bodo predstavljeni zgodovina inštituta in njegova vloga ter osrednji dogodki, ki jih bodo pod njegovim okriljem pripravili v letošnjem letu. Novost bo projekt Noči utopij, namenjen razmisleku o alternativah za drugačno prihodnost.

O inštitutu bo na nocojšnjem sprejemu v Atriju ZRC Sazu spregovorila francoska veleposlanica Marion Paradas. Predvajali bodo tudi videoposnetek, na katerem so slovenske osebnosti iz politike, umetnosti, kulture in znanosti spregovorile o lastni izkušnji z inštitutom, o Franciji in o tem, zakaj se jim zdi pomembno, da inštitut, ki je del razvejane mreže francoskih kulturnih ustanov po svetu, deluje tudi v Sloveniji. Dogodka se bo, kot so sporočili, udeležil tudi minister za kulturo Tone Peršak.

Zametki inštituta segajo v leto 1921, ko je bil na pobudo slovenskih intelektualcev in frankofilov, kot je bil Oton Župančič, in v sodelovanju s francosko vlado ustanovljen francoski center. Druga svetovna vojna je delovanje centra prekinila do leta 1967, v navedenem letu pa je vrata uradno odprl današnji inštitut, sprva imenovan Francoski kulturni center Charles Nodier, zdaj Francoski inštitut v Sloveniji, je povedal kulturni ataše Mathias Rambaud.

Inštitut, katerega glavna naloga je širiti francoski jezik in kulturo v Sloveniji, je po njegovih besedah v vseh teh letih razširil spekter svojega delovanja. Če se je v začetnih letih posvečal izključno sodelovanju na področju kulture, to zdaj poteka tudi na področju izobraževanja, znanosti in jezika. K širitvi poslanstva je pripomogla tudi vključitev Slovenije v Evropsko unijo.

Ob letošnji obletnici je v sodelovanju z ljubljansko univerzo zagnal projekt Goncourtov seznam, s katerim želi spodbuditi branje sodobne francoske literature v izvirnem jeziku pri slovenskih študentih z oddelka za romanistiko in tudi z oddelka za prevajalstvo na Filozofski fakulteti. V okviru projekta bodo študenti brali štiri knjige z zadnjega seznama za Goncourtovo nagrado, največjo francosko literarno nagrado, ter izbrali svojega nagrajenca, ki bo nato pri Mladinski knjigi izšel v slovenskem prevodu.

V sodelovanju s Filozofskim inštitutom ZRC Sazu in Goethejevim inštitutom pa bo sprožil še projekt Noči utopij, katerega namen je po Rambaudovih besedah odpreti filozofijo širšemu občinstvu. V skladu s podnaslovom Kako misliti drugače, kako misliti nekaj drugega želijo najti alternative ter s francoskimi, nemškimi, srbskimi ter slovenskimi filozofi in umetniki razmišljati o drugačni prihodnosti.

V vseh teh letih delovanja je bil pobudnik številnih dogodkov. Pripravil je t.i. francosko-slovensko pomlad, ko je bila Ljubljana svetovna prestolnica knjige, je organiziral niz predavanj o knjigi in digitalizaciji. Ko je bil Maribor Evropska prestolnica kulture, je pripravil francoski mesec. Že nekaj let organizira tudi festival frankofonskega filma. Pripravil je tudi razstavo o francoskih impresionistih v Ljubljani ter pomagal pri organizaciji gostovanja razstave slovenskih impresionistov v Parizu. Francija je bila tudi prva dežela v fokusu na Slovenskem knjižnem sejmu.

Inštitut sodeluje tudi z ministrstvi. Tako je, denimo, ministrstvu za kulturo predstavil francoske izkušnje pri ravnanju s kulturno dediščino, ki je v Franciji po Rambaudovih besedah zelo pomembna ter predstavlja tako turistični kot komercialni potencial.

A. K.