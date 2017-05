50 let "Meta" v Lincolnu: Obisk pada, rešitev iščejo pri mladih

Padec obiska tudi zaradi manj zvenečih imen na odru?

6. maj 2017 ob 14:28,

zadnji poseg: 6. maj 2017 ob 14:35

Metropolitanska opera - Met v nedeljo pripravlja veliki dogodek, s katerim bo zaokrožila letošnje praznovanje 50-letnice delovanja v newyorškem centru Lincoln.

Na slavju bodo nastopila številna velika imena iz opernega sveta, med njimi španski tenorist in dirigent Placido Domingo in ameriška sopranistka Renee Fleming.

Hiša v nezavidljivem položaju

Dogodek bo potekal ob koncu še ene spektakularne sezone Metropolitanske opere, ki so jo krojili izjemni solisti in člani zbora in orkestra opere, je pisal AFP, ki pa dodaja, da je opera kljub slavju trenutno v težkem položaju.

Največja težava je v tem, da se opera v zadnjem času spopada s padcem prihodkov od prodanih vstopnic. Leta 2008 so v Metropolitanski operi z izkupičkom od prodanih vstopnic pokrili 88 odstotkov svojih zmožnosti, leta 2015 pa le še 69 odstotkov. Glede na padec prihodkov od tega jim je preostali del nastalih stroškov uspevalo pokrivati s pomočjo donatorjev.

Charles Affron, soavtor dela Grand Opera: The Story of the Met, je povedal, da se Metropolitanska opera spopada z enim težjih trenutkov v svoji sicer več kot 130-letni zgodovini, saj število njenih obiskovalcev pada iz leta v leto. Opera ima 3.800 sedežev.

Direktor: Obdobje menjave generacij

Generalni direktor opere Peter Gelb pa je pojasnil, da so po letih zmanjševanja števila obiskovalcev v letošnji sezoni, ko praznujejo 50-letnico delovanja, v primerjavi z lanskim letom zaznali rahel porast obiska.

Zaveda se, da bodo morali veliko truda vložiti v pridobivanje novega občinstva. Prednostno bodo skušali pritegniti šolajočo se mladino, upe pa polagajo tudi v projekt Live in HD, ki vključuje žive prenose oper po svetovnih kinematografih. "Opera je trenutno v tranziciji menjave starejšega za mlajše občinstvo," je povedal za AFP, a dodal, da se ob tem sprašujejo, ali jim bo mlade v opero uspelo privabiti pravočasno.

Glasbeni zgodovinar Affron pa je razlog za padec obiska prepoznal v tem, da opera preprosto ne ponuja več tako znanih izvajalcev, kot jih je v preteklosti, kritičen je tudi do Gelbovega načina vodenja hiše. Optimističen pa je glede angažmaja dirigenta Yannicka Nezet-Seguina za glasbenega direktorja v prihodnjih letih.

Nedeljsko prireditev bo zaznamovala selitev Meta s križišča 39. ulice in Broadwaya v Lincolnov Center leta 1966, priznani kulturni center, ki je tudi dom newyorških filharmonikov in newyorškega baleta.

Kdor je kaj veljal, je pel v Metu

Odprtje novih prostorov je pred pol stoletja zaznamovala premiera opere Antony & Cleopatra na glasbo ameriškega skladatelja Samuela Barberja. V prvi sezoni so na novi oder stopili italijanski tenorist Franco Corelli, švedska sopranistka Birgit Nilsson in njena avstralska kolegica Joan Sutherland. Priznani italijanski tenorist Luciano Pavarotti je v Metu prvič nastopil leta 1968 v operi La Boheme.

Novi prostori so postali zelo priljubljeni tudi zaradi izredne akustike, krasita pa jih murala Marca Chagalla.

