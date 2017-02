67. Berlinale političen kot vedno. Odpira ga grenka pripoved o preživetju.

Festival se bo odvil ob poostrenih varnostnih ukrepih

9. februar 2017 ob 12:37

Berlin - MMC RTV SLO

"Niti kapitalizem niti komunizem nista izpolnila svojih obljub. Bogati so vedno bolj bogati in revni vedno bolj revni," pravi Dieter Kosslick, direktor Berlinala, najbolj političnega med velikimi filmskimi festivali. Letošnja, 67. izdaja, postavlja v ospredje aktualne teme, kot so begunstvo, pravice manjšin, klimatske spremembe in neuspeh vodilnih svetovnih političnih gibanj.

Festivalu bo danes odprla premiera filma o džezovskem velikanu Djangu Reinhardtu, koluti pa se bodo ustavili 19. februarja. V tem času se bo odvrtelo približno 400 filmov, 18 se jih predstavlja v tekmovalnem programu.

Med njimi je otvoritveni film Etienna Comarja o francoskem džezovskem kitaristu in skladatelju romskih korenin, ki ga je upodobil Reda Kateb. Osvetljuje zgodbo na glasbenika in njegovo družino v času nacizma. "Django Reinhardt je bil eden od pionirjev evropskega džeza in oče gypsy swinga. Film pretresljivo portretira eno izmed poglavij njegovega razgibanega življenja in je grenka pripoved o preživetju," o biografski drami pravi direktor festivala.



Festival spremlja v Berlinu Matic Majcen, ki je pripravil pregled desetih najbolj pričakovanih filmov letošnje izdaje. Vabljeni k branju.



Poleg Djanga bodo v tekmovalnem programu predstavili tudi madžarski film On Body and Soul, ki ga je režirala Ildiko Enyedi, romunski film Ana, mon amour v režiji Calina Petra Netzerja, nemški dokumentarec Beuys o umetniku Josephu Beuysu v režiji Andresa Veiela, portugalski film Colo, ki ga je režirala Teresa Villaverde, ameriški The Dinner režiserja Orena Movermana in francoski Felicite v režiji Alaina Gomisa.

V tekmi za letošnje medvede so še britanski film The Party režiserke Sally Potter, poljski Spoor v režiji Agnieszke Holland, finski film The Other Side of Hope režiserja Akija Kaurismakija, čilski A Fantastic Woman, ki ga je režiral Sebastian Lelio, južnokorejski film On the Beach at Night Alone, katerega režijo podpisuje Hong Sang Soo, kitajski Have a Nice Day, ki ga jeposnelLiu Jian, nemški film Bright Nights v režiji Thomasa Arslana, brazilski Joaquim režiserja Marcela Gomesa, japonski Mr Long, ki ga podpisuje Sabu, nemški film Return to Montauk v režiji Volkerja Schlöndorffa in avstrijski film Wild Mouse, ki ga je režiral Josef Hader.

Žirija pod predsedstvom Paula Verhoevena

Na čelu letošnje žirije je Paul Verhoeven, filmski ustvarjalec različnih žanrov, ki ga poznamo po filmih Robocop in Prvinski nagon. Nazadnje je pozornost vzbudil s filmom Ona z Isabelle Huppert. Žirijo sestavljajo še tunizijska producentka Dora Bouchoucha Fourati, danski umetnik Olafur Eliasson, ameriška igralka Maggie Gyllenhaal, nemška igralka Julia Jentsch, mehiški igralec in režiser Diego Luna ter kitajski režiser in scenarist Wang Quan'an.

Ob rdeči preprogi med oboževalci tudi varnostniki pod krinko

Na rdeči preprogi pričakujejo zvezdnike, kot so Ethan Hawke, Geoffrey Rush, Richard Gere, Penelope Cruz, Hugh Jackman, Kristin Scott Thomas, Catherine Deneuve in Robert Pattison. Zaradi decembrskega terorističnega napada s tovornjakom na božičnem sejmu v Berlinu po Kosslickovih besedah poostrujejo varnostne ukrepe. Vzdolž rdeče prepogne se bodo zato med oboževalce pomešali tudi varnostniki pod krinko.

Marušo Majer med najbolj obetavnimi igralci

Slovenski film v uradnem programu Berlinala zastopata dve manjšinski koprodukciji. V tekmovalnem programu za otroke in mladino Generation bodo prikazali kratki film V modrino hrvaške režiserke Antonete Alamat Kusijanović, ki je nastal v hrvaško-slovenski koprodukciji. V programu Panorama pa makedonsko-slovensko-belgijsko koprodukcijo Dan brez imena režiserke Teone Strugar Mitevske. Posebna čast pa je doletela slovensko igralko Marušo Majer, ki se je uvrstila med deset mladih igralcev spremljevalnega programa European Shooting Stars. Za obetavne igralce so pripravili intenziven program, ki bo vrhunec dosegel 13. februarja s podelitvijo nagrad. Festivalski selektorji se bodo lahko o slovenskem filmu seznanili v stavbi Martin Gropius Bau, kjer bo Slovenski filmski center nudil informacije o aktualni slovenski filmski produkciji.

Osrednje dogajanje bodo pospremili tudi drugi dogodki, med drugim 14. Berlinale Talents, ki odkriva nove filmske avtorje iz celega sveta. Na Talent Campus se je uvrstil direktor fotografije Lev Predan Kowarski, ki se je med drugim podpisal pod celovečerna filma Pot v raj (2014) ter Julija in alfa Romeo (2015) režiserja Blaža Završnika. Med kritiške talente pa se je uvrstila filmska kritičarka in novinarka Petra Meterc.

M. K.