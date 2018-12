69. Berlinale: za uvod odgovor, kako preživeti zimo v New Yorku

Danska režiserka stara znanka festivala

8. december 2018 ob 17:15,

zadnji poseg: 8. december 2018 ob 17:25

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Mednarodni filmski festival v Berlinu, ki bo potekal od 7. do 17. februarja, bo odprla svetovna premiera filma The Kindness of Strangers danske režiserke Lone Scherfig.

"Njen občutek za like, čustva in pretanjen humor obetajo čudovit uvod v festival," je povedal direktor Berlinala Dieter Kosslick, ki naj bi ga na čelu že naslednje leto zamenjal Carlo Chatrian, trenutno prvi mož filmskega festivala v Locarnu.

The Kindness of Strangers je sodobna drama, ki prikaže niz najrazličnejših likov, ki se vsak na svoj način spopadajo s tem, kako preživeti zimo v New Yorku. Ko pa trčijo drug ob drugega, najdejo veselje, ljubezen in pozornost. V filmu z močno igralsko zasedbo so med drugim zaigrali Zoe Kazan, Tahar Rahim, Andrea Riseborough in Bill Nighy.

Koprodukcijski film je po pisanju nemške tiskovne agencije DPA uvrščen v tekmovalni program 69. Berlinala in tako v tekmi za zlatega medveda za najboljši film.

Lone Scherfig je bila že večkrat gostja Berlinala. Med drugim je predstavljala nagrajeni film Italijanščina za začetnike, posnet v slogu gibanja Dogma 95 (a je imel v nasprotju z večino drugih filmov iz omenjenega gibanja lahkotnejšo tematiko, gre namreč za romantično komedijo), za katerega je bila nagrajena s srebrnim medvedom, ter filma Wilbur se hoče ubiti in Šola za življenje.

Slednji film o bistri britanski šolarki (Carey Mulligan), ki jo zapelje očarljiv zrelejši moški (Peter Sarsgaard), posnet po romanu Nicka Hornbyja, je poleg odmevnosti v Berlinu dobil tudi več nominacij za oskarje – za najboljši film, najboljši prirejeni scenarij in najboljšo igralko (Mulligan).

A. K.